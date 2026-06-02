최여진이 결혼 1주년을 기념했다. / 사진=최여진 SNS

배우 최여진이 결혼 1주년을 자축했다.최여진은 지난 1일 자신의 SNS를 통해 "한 달 같았던 벌써 1년!"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.사진은 결혼 당시 촬영한 웨딩 화보로 남편과의 다정한 모습이 눈길을 끈다. 결혼 1주년에도 남편을 향한 변함없는 애정을 전했다.최여진은 이어 "시간아 천천히 가려무나. 더더 신나게 행복하게 살아요. 우리 모두"라고 남겼다. 결혼 당시 여러 구설에 휘말렸지만 이와 상관없이 행복한 신혼 생활을 이어오고 있음을 보여줬다.최여진은 2025년 6월 사업가 김재욱과 결혼했다. 당시 불륜설과 사이비 교주설 등 루머에 휘말리며 어려움을 겪었다. 최여진은 지난 3월 한 방송을 통해 남편이 이혼 후 2~3년이 지난 뒤 만났다며 불륜 의혹을 부인했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr