유선호가 '1박 2일' 멤버들과 마지막 추억을 쌓고 있다. / 사진=유선호 SNS

배우 유선호가 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. / 사진=유선호 SNS

배우 유선호가 '1박 2일' 하차 소감을 전했다.유선호는 지난 1일 자신의 인스타그램에 "'1박 2일'과 함께한 마지막 여행이 이제 정말 끝이 났습니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 유선호가 '1박 2일' 멤버들과 함께 다양한 포즈를 취하며 소중한 순간을 기록한 모습.유선호는 "그동안 늘 '1박 2일'을 시청해주시고 많은 관심 가져주신 시청자분들과 좋은 방송 함께 만들어간 제작진분들 그리고 너무나도 소중한 우리 형들 진심으로 감사하다"며 인사했다.그러면서 "앞으로 더욱 다양한 모습 보여드릴 테니 많은 응원 부탁드린다"고 인사했다.해당 게시물에 '1박 2'일 멤버 딘딘은 "왜 카톡 답장 안 하고 이거 올리냐 MZ"라며 친근한 면모를 보였다.한편 유선호는 2022년 12월 새 멤버로 '1박 2일'에 합류했다. 그는 지난달 31일 방송을 끝으로 하차, 3년 6개월의 여정을 마무리했다.1박 2일과 함께한 마지막 여행이 이제 정말 끝이 났습니다그동안 늘 1박 2일을 시청해주시고 많은 관심 가져주신 시청자분들과 좋은 방송 함께 만들어간 제작진분들 그리고 너무나도 소중한 우리 형들 진심으로 감사합니다앞으로 더욱 다양한 모습 보여드릴 테니 많은 응원 부탁드립니다지금까지 1박 2일 막내 유선호였습니다. 감사했습니다!!!!❤️❤️정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr