탑/ 사진 제공 = 탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)

그룹 빅뱅 출신 가수 탑(T.O.P)이 오는 7월 일본에서 무료 팬미팅을 연다.2일 소속사 탑스팟픽쳐스에 따르면 탑은 7월 9일 오후 6시 일본 요코하마 피아 아레나 MM(PIA ARENA MM)에서 일본 단독 팬미팅을 개최한다.이번 팬미팅은 일본 공식 유료 멤버십 회원을 대상으로 진행된다. 약 1만 명 규모의 아레나 공연장에서 전석 무료 초청 방식으로 열린다.일본 방송인 후루야 마사유키가 팬미팅 진행을 맡는다. 탑은 토크를 포함한 다양한 프로그램을 통해 팬들과 만날 예정이다.한편, 탑은 최근 첫 정규 앨범 '다중관점(ANOTHER DIMENSION)'을 발매했다. 소속사에 따르면 해당 앨범은 전 세계 15개국 아이튠즈 앨범 차트 1위를 기록했으며, 발매 첫날 스포티파이에서 약 147만 스트리밍을 기록했다. 또한 미국 빌보드 월드 앨범 차트 20위에 올랐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr