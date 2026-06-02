젠슨 황이 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=NVIDIA

엔비디아 창립자 젠슨 황이 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 방송인 유재석과 만난다.엔비디아 창립자 겸 CEO 젠슨 황은 그래픽 칩 기업이었던 엔비디아를 생성형 AI 시대를 이끄는 대표 기업으로 성장시킨 인물이다. 기술력과 경영 능력을 모두 인정받으며 세계 IT 업계를 대표하는 창업가이자, AI 산업의 흐름을 바꾼 리더로 평가받고 있다.특히 젠슨 황은 한국에 대한 각별한 관심을 여러 차례 보여주며 화제를 모았다. 그는 한국을 글로벌 AI 생태계의 핵심 파트너로 언급해왔으며, 한국 음식과 문화를 즐기는 모습으로도 친근한 이미지를 쌓아왔다. 젠슨 황이 첫 예능 토크쇼로 '유 퀴즈 온 더 블럭'을 선택한 가운데, 방송에서 어떤 이야기를 들려줄지 관심이 쏠린다.CJ ENM 남승용 경영 리더는 "젠슨 황의 특별한 행보에 '유 퀴즈'가 함께하게 되어 기쁘다. 접시 닦던 소년에서 세계 시총 1위 기업 CEO가 되기까지 치열함, AI 시대의 흐름을 읽고 미래를 내다본 통찰, 미래 사회 인재상 등 그의 인생 이야기가 펼쳐질 '유 퀴즈'에 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.젠슨 황이 출연하는 '유 퀴즈 온 더 블럭'은 오는 6월 중 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr