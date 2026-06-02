윤후가 찍어줬나…여친 최유빈, 한강서 맥주마시며 나들이

윤후 여자친구인 최유빈이 한강에 방문했다.최근 최유빈은 한강에서 맥주를 마시는 모습을 게재했다. 남자친구인 윤후와 간 것으로 보인다. 윤후 역시 한강 사진을 게재한 바 있다.한편 최유빈은 tvN STORY, E채널 ‘내 새끼의 연애2’에 출연해 가수 윤민수의 아들 윤후와 러브라인을 형성하며 많은 사랑을 받았다. 두 사람은 종영 이후 ‘현실 커플’로 발전한 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr