이다은, 윤남기 부부가 셋째 고민을 털어놨다. / 사진='남다리맥' 유튜브 영상 캡처

MBN '돌싱글즈2'를 통해 가족이 된 이다은, 윤남기 부부가 셋째 출산을 두고 현실적인 고민을 털어놨다.지난 1일 유튜브 채널 '남다리맥'에는 '셋째 낳아야 할까요? 말아야 할까요?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이다은은 딸 리은이가 동생을 살뜰히 챙기는 모습에 대견함을 느꼈다며 "둘째를 고민하는 분들이 있다면 무조건 추천한다"고 말했다. 다만 셋째에 대해서는 이다은의 단호한 입장이 이어졌다.그는 "30대 초반에 리은이를 낳았을 때와 달리 30대 후반인 지금은 체력이 떨어진다"며 "셋째를 보느라 지금의 아이들의 귀여운 순간을 놓치게 될까 봐 걱정된다"는 속내를 밝혔다. 이어 "경제적인 부분도 걱정된다. 성인이 된 이후에도 아이들에게 경제적 도움을 줄 수 있는 부모이고 싶다"며 셋째에 대한 부담감을 내비쳤다.반면 윤남기는 계속해서 셋째를 원해왔다고. 이다은은 "남편은 '힘든 것도 잠깐이고 금방 키운다'는 입장이다. 최대한 젊을 때 낳자는 것이다"고 설명했다. 그러나 그는 남편이 육아에 누구보다 진심이고 열정적이라는 점은 인정하면서도 "현재는 마음의 문을 닫았다"고 선을 그었다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr