김소영 / 사진=김소영 SNS

김소영 / 사진=김소영 SNS

방송인 오상진과 결혼한 김소영이 둘째 출산 후 꾸준한 다이어트 끝에 57kg대 진입에 성공했다.김소영은 지난 1일 자신의 SNS를 통해 체중계 사진을 공개하며 "그 비결은 아마 저녁에도 계란을 먹었기 때문이 아닐까"라고 적었다. 공개된 사진에는 57.7kg이 표시돼 눈길을 끌었다.앞서 김소영은 '계란, 올리브오일, 후추, 그릭요거트'로 구성된 이른바 '천연 위고비' 식단을 공개하며 체중 감량 중인 근황을 전한 바 있다. 그는 "생각보다 맛있고 엄청 배부르다"며 식단에 대한 만족감을 드러냈다.실제로 김소영은 둘째 출산 후 한 달 만에 약 10kg을 감량해 59kg대에 진입했다고 밝힌 데 이어, 최근에는 57kg대까지 체중을 줄이며 꾸준한 감량세를 이어가고 있다.누리꾼들의 질문에도 솔직하게 답했다. 김소영은 "위고비도 결국 식욕 억제가 원리 아니냐. 그렇게 먹으니 하루 종일 배가 고프지 않다"고 설명했다. 이어 목표 체중에 대해서는 "첫째 출산 전 체중인 52kg까지는 어려울 것 같고 53~54kg 정도만 돼도 행복할 것 같다"고 밝혔다.한편 김소영은 2017년 방송인 오상진과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 지난 4월 둘째 아들을 출산했으며 SNS를 통해 육아와 다이어트 일상을 꾸준히 공유하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr