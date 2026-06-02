워너원과 워너블이 함께한 특별한 여정의 마지막 이야기가 공개된다./사진제공=소속사

워너원과 워너블이 함께한 특별한 여정의 마지막 이야기가 공개된다./사진제공=엠넷

워너원과 워너블이 함께한 특별한 여정의 마지막 이야기가 공개된다./사진제공=엠넷

워너원과 워너블이 함께한 특별한 여정의 마지막 이야기가 공개된다.2일 공개되는 엠넷플러스(Mnet Plus) 오리지널 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base'(이하 '워너원고 : 백투베이스') 최종회에서는 워너블(워너원 팬덤명)의 소원을 직접 실현하는 '워너리스트 DAY'가 펼쳐진다.'워너리스트 DAY'는 지난 4월 7일부터 사흘간 팬들에게 받은 희망 콘텐츠를 바탕으로 기획된 프로그램의 마지막 에피소드다. 팬들이 보내온 '워너리스트'는 약 5000건에 달했으며, 워너원은 다양한 요청을 직접 수행하며 워너블과 추억을 쌓는다.멤버들은 여행을 떠나며 유쾌한 시간을 보낸다. 워너블이 보고 싶어 했던 게임과 미션이 이어지는 가운데, 긴장감 넘치는 서바이벌 게임부터 승리욕이 폭발한 제1회 워너원 족구 대회까지 다채로운 모습이 담긴다. 오랜만에 뭉친 멤버들의 예능감과 팀워크도 관전 포인트로 꼽힌다.멤버들은 워너원의 시작과 끝을 함께한 의미 있는 장소인 바다도 찾는다. 데뷔 초부터 특별한 추억이 깃든 공간에서 함께 웃고 이야기하며 마지막 여행을 완성한다. 7년 만에 다시 모인 시간의 의미를 되새기는 동시에 워너블과 함께한 추억을 돌아보는 시간도 마련된다.워너원의 마지막 밤 역시 공개된다. 캠프파이어를 둘러싸고 앉은 멤버들은 지난 시간을 회상하며 진솔한 대화를 나눈다. 재결합 활동을 통해 다시 만난 소감과 워너블을 향한 마음을 전하며 깊은 여운을 남길 예정이다.'워너원고 : 백투베이스'는 공개 이후 꾸준한 화제성을 이어가고 있다. 공식 SNS를 통해 공개된 관련 콘텐츠는 유튜브, 인스타그램, 틱톡 합산 누적 조회수 1억5000만 뷰를 돌파하며 글로벌 팬들의 관심을 입증했다.프로그램의 뜨거운 반응과 함께 팬들 사이에서는 완전체 앨범 발매와 콘서트 개최를 바라는 목소리가 이어지고 있다. 다만 현재까지 워너원의 새 앨범이나 단독 콘서트와 관련해 공식적으로 발표된 내용은 없는 상태다.워너원과 워너블이 함께 완성한 특별한 여정의 마지막 이야기 '워너원고 : 백투베이스' 최종회는 2일 오후 6시 엠넷플러스를 통해 공개되며, Mnet에서는 오후 8시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr