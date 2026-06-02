성해은, 연예인 다 됐네…아오아 최유정 초대받고 콘서트서 친분 자랑
인플루언서 성해은이 아이오아이 콘서트장에 방문했다.

최근 성해은은 아이오아이 최유정의 초대로 콘서트에 함께했다. 성해은은 인사대기실에서 최유정을 만나 친분을 자랑했다.

앞서 아이오아이는 지난달 29일부터 31일까지 사흘간 서울 잠실실내체육관에서 ‘2026 I.O.I Concert Tour: LOOP in SEOUL’을 열었다. 임나영, 청하, 김세정, 정채연, 김소혜, 유연정, 최유정, 김도연, 전소미 등 멤버 9명이 함께 무대에 올랐다.

아이오아이는 “10주년을 맞아 콘서트로 다시 함께할 수 있어 행복하다. 오랜 시간 기다려주신 팬 여러분 덕분”이라며 “오늘 함께한 추억이 오래 남기를 바란다”고 밝혔다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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