이주명은 '신입사원 강회장'에서 열연을 펼치고 있다. / 사진제공='신입사원 강회장' 방송화면 캡쳐

이주명은 '신입사원 강회장'에서 재벌집 막내딸 강방글 역을 맡았다. / 사진제공='신입사원 강회장' 방송화면 캡쳐

배우 이주명이 '신입사원 강회장'에서 재벌가 막내딸과 신입사원을 오가는 캐릭터로 등장부터 시청자들의 호기심을 자극했다.이주명은 JTBC 드라마 '신입사원 강회장'에서 최성그룹 회장 강용호(손현주 분)가 숨겨둔 비운의 막내딸 강방글 역을 맡았다. '문제아 막내딸'이라는 수식어가 있는 그는 거침없는 행동력과 당찬 성격으로 극 초반 활력을 더했다.1, 2회에서는 신분을 숨기고 최성그룹 인턴사원으로 들어간 강방글의 이중생활이 펼쳐졌다. 재벌가 막내딸이라는 배경을 감춘 강방글은 눈치와 센스를 겸비한 사회생활 스킬로 현실감 K-직장인의 모습을 선보이며 재미를 안겼다.강방글은 강용호의 영혼을 가진 황준현(이준영 분)과 같은 팀으로 엮이며 흥미로운 관계를 형성했다. 자신의 정체를 알고 있는 듯한 황준현을 향한 의심과 경계를 놓지 않으면서도 티격태격했다. 긴장감과 코믹함을 동시에 선사해 앞으로 펼쳐질 두 사람의 관계 변화에 대한 기대감을 높였다.이주명은 싹싹하고 능력 있는 신입사원 모습부터 존재 자체가 비밀인 인물의 복잡한 내면까지 폭넓게 그려내며 성공적인 연기 변신을 알렸다. 탄생의 비밀로 인해 밝고 유쾌한 겉모습 뒤에 상처를 감춘 강방글의 서사를 안정적으로 풀어내며 극 초반부터 캐릭터의 서사에 힘을 싣고 있다.아버지 강용호 회장을 향한 애증과 자신의 존재 가치를 증명하려는 욕망 등 인물의 복합적인 감정선을 설득력 있게 담아내고 있다. 여기에 코믹함과 진중함을 넘나드는 연기로 강방글만의 독특한 매력까지 완성해가고 있다.앞서 JTBC 드라마 '마이 유스'에서 모태린으로 사랑스러운 캐릭터를 표현했던 이주명은 이번 작품에서 또 다른 얼굴을 꺼내 들며 색다른 매력을 발산하고 있다. '신입사원 강회장'에서는 어떤 활약으로 시청자들을 사로잡을지 관심이 쏠린다.'신입사원 강회장'은 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr