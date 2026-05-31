이미주가 결혼과 출산에 대한 생각을 밝혔다./사진=텐아시아DB

전소민이 시즌1의 마지막 여정인 부산 즉흥 여행에서 지석진을 향한 애증을 폭발시킨다./사진제공=TV CHOSUN

이미주(31)가 결혼과 출산에 대한 생각을 밝혔다.30일 방송된 TV CHOSUN '석삼플레이 시즌1' 최종회에서는 부산으로 떠난 지석진, 전소민, 이상엽, 이미주가 100% 무계획 즉흥 여행에 나서며 마지막까지 유쾌한 호흡을 선보였다.이날 전소민은 부산에 도착하자마자 맛집 탐방에 나서며 '석삼세끼'에 대한 의욕을 드러냈다. 그는 "석삼세끼 맛있겠네. 이 XX"라며 돌연 거친 농담을 던져 모두를 놀라게 했다. 이에 지석진이 분노하며 전소민의 귀를 꼬집자, 전소민은 곧바로 "오빠 너무 사랑해요"라고 말하며 태도를 바꿔 웃음을 자아냈다.두 사람의 티격태격 케미는 액티비티 체험장에서도 이어졌다. 루지를 타기 전 안전 헬멧을 착용한 멤버들을 본 지석진은 헬멧 상태를 확인한다며 동생들의 머리를 장난스럽게 한 대씩 쳤다. 이를 지켜보던 전소민은 곧바로 반격에 나섰고, 헬멧을 쓴 지석진의 머리를 연달아 두드리며 현실 남매 같은 케미를 완성했다.종영을 기념해 버킷리스트를 공유하던 이미주는 결혼과 출산에 관해 간절함을 고백했다. 그러나 "두 달 만난 이상형과 결혼할 수 있냐"는 지석진의 질문에는 예상과 다른 신중한 반응을 내놔 멤버들을 놀라게 했다. 이에 지석진은 "사랑은 교통사고처럼 온다니까"라며 설득에 나섰고, 이상엽 역시 "아내와 칸 레드카펫을 걷고 싶다"며 사랑꾼 면모를 보탰다.제작진은 "시즌1의 마지막 여행인 만큼 멤버들의 예능감과 진솔한 이야기가 모두 담겼다"며 "그동안 '석삼패밀리'를 사랑해 준 시청자들에게 웃음과 추억을 전하고 싶었다"고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr