사진=엄지원 유튜브

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배우 엄지원이 쓰러진 제작진을 방치했다는 오해에 대해 제작진이 입장을 밝혔다.최근 엄지원의 유튜브 채널에는 '엄지원 초호화 용산 펜트하우스? 해명할게요 용산집 대공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 엄지원은 현재 거주 중인 용산 집을 소개하며 수십억 원대 펜트하우스 소문에 대해 "제 집이 아니다. 렌트로 살고 있는 세입자"라고 설명했다.소박한 일상을 공개하던 중 촬영 현장에서 돌발 상황이 발생했다. 한 여성 제작진이 갑작스러운 어지럼증을 호소하며 힘들어했고, 엄지원은 즉시 촬영을 중단한 뒤 "어지럽냐. 여기 와서 누워 있어라"라며 제작진을 게스트룸으로 안내한 것.침대에 누운 제작진 곁에는 엄지원의 반려견 비키가 함께 자리했다. 이를 본 다른 제작진이 "비키가 같이 있어주네"라고 말하자 엄지원은 "그게 아니고 자기 침대라는 거다"라고 말했다 그는 "언니 아프대"라며 비키를 달랬고, 제작진에게 블루베리 원액 등을 챙기며 상태를 살폈다.하지만 영상 공개 이후 일부 시청자들은 "쓰러진 사람을 왜 응급실에 데려가지 않았느냐", "사람을 개 침대에 눕힌 것이냐" 등의 반응을 보이며 문제를 제기했다.논란이 커지자 당시 현장에 있던 제작진은 댓글과 공식 입장을 통해 상황을 설명했다.제작진은 "영상으로 인해 불편함을 느끼신 분들께 진심으로 사과드린다"며 "긴 촬영본을 편집하는 과정에서 일부 장면과 반응 위주로 영상이 구성되다 보니 엄지원의 전체 모습이 아닌 자극적인 부분만 강조돼 오해를 만들었다"고 밝혔다.이어 "촬영 중 저혈압으로 제작진이 힘들어할 때 촬영을 일시 중단했고, 잠시 쉬는 동안 지원 언니가 직접 챙겨주고 단 음식까지 건네며 세심하게 배려해 주기도 했다"고 설명했다.또한 "이러한 분위기와 과정들이 편집본에는 충분히 담기지 못했고, 결과적으로 일부 모습만 강조돼 전달된 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 "앞으로는 더욱 세심하고 배려 있는 방향으로 콘텐츠를 제작하겠다"고 사과했다.엄지원 역시 영상 댓글을 통해 "개 침대가 아니라 게스트룸"이라고 직접 해명했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr