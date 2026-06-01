코미디언 김지민과 김준호 / 사진=텐아시아 DB

코미디언 김지민과 지난 7월 결혼한 김준호가 예비 아빠로서의 준비를 시작했다. / 사진 제공 : SBS 방송 캡처

코미디언 김지민과 지난 7월 결혼한 김준호가 예비 아빠로서의 준비를 시작했다.김준호는 31일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서 절친 황보라의 아들 우인이를 3시간 동안 돌보며 육아 체험에 나섰다.이날 방송에서 김준호는 공룡을 좋아하는 우인이를 위해 공룡 옷 깜짝 선물을 마련했다. 하지만 우인이가 낯선 공룡 비주얼을 보고 울었고, 황급히 옷을 벗고 인사를 건네는 당황스러운 첫 만남이 펼쳐졌다. 눈물을 그친 우인이가 다가오자 반갑게 맞이한 김준호는 15kg에 달하는 우인이를 안는 것부터 버거워하며 시작부터 난항을 겪었다.김준호는 간식으로 유인하고 개인기를 선보이는가 하면 악어 인형으로 놀아주려 했지만 실패했다. 우인이가 좋아하는 동요 '동물농장'이 흘러나오자 김준호는 노래 속 동물들을 실감 나게 흉내 내며 극적으로 우인이의 마음을 여는 데 성공했다.이어 김준호는 우인이를 위해 넓은 매트에 따뜻한 물을 정성껏 채우고 미역을 투하해 촉감 놀이를 준비했고, 우인이도 즐거워했다. 하지만 이내 우인이가 매트를 탈출해 거실 소파 곳곳에 미역 자국을 묻히는 소동이 벌어졌고 당황하는 김준호의 모습이 웃음을 자아냈다.특히 이날 함께 육아에 나선 임원희와의 케미도 눈길을 끌었다. 까꿍 놀이에 지친 김준호가 잠시 방전된 사이 임원희가 홀로 독박 육아를 도맡았다. 하지만 우인이의 본격적인 잠투정이 시작되자 다시 나선 김준호는 "형 내가 해볼게, 이건 내가 기술이 있는 것 같다"며 자신만만하게 소리쳤다. 그러나 수면 필살기로 시도한 머리 쓰다듬기는 실패했고 자장가를 틀어준 채 "삼촌 자야지"라며 본인이 먼저 드러눕는 등 온갖 방법을 동원하며 고군분투했음에도 우인이는 꿈쩍도 하지 않았다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr