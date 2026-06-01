양상국이 '조선의 사랑꾼'에서 전 일본 레이싱 모델과 소개팅에 나선다. / 사진=텐아시아DB, TV조선 제공

양상국이 '조선의 사랑꾼'에서 전 일본 레이싱 모델과 소개팅에 나선다. / 사진제공=TV조선

양상국이 '조선의 사랑꾼'에서 전 일본 레이싱 모델과 소개팅에 나선다. / 사진제공=TV조선

개그맨 양상국이 '조선의 사랑꾼'에서 전 일본 레이싱모델 요시미 아야와 소개팅에 나선다. 한편 양상국은 최근 '조선의 사랑꾼'에서 최근 결혼정보회사로부터 최하위 등급인 6등급을 받은 바 있다.1일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 결혼을 진지하게 고민 중인 양상국을 위해 절친 박영진이 소개팅 주선자로 나선다. 두 사람의 식사 자리에 미모의 일본인 여성 아야가 등장하자 양상국은 설렘을 감추지 못한다. 박영진은 "한국에 온 지 3년 됐다"며 아야를 소개한 뒤 "(양상국의) 외모는 몇 등급이냐"고 돌발 질문을 던져 웃음을 안긴다. 이에 아야는 망설임 없이 "1등급"이라고 답하며 양상국을 미소 짓게 했다는 후문이다.두 사람은 뜻밖의 공통 관심사로 더욱 가까워진다. 전직 일본 레이싱모델 출신인 아야가 먼저 양상국의 레이싱 경력을 언급하자, 양상국은 최근 대회에서 2위를 차지했던 당시 영상을 직접 보여주며 이야기를 이어간다. 이에 아야는 "제가 옆에서 우산을 씌워드려야 하는 것 아니냐"고 말해 설렘을 안긴다. 두 사람의 대화를 지켜보던 박영진은 "(둘이 사귀면) 사내 커플 아니냐"고 농담을 던지며 분위기를 띄운다.'조선의 사랑꾼'은 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr