르세라핌 정규 2집 Compact 버전 콘셉트 포토 / 사진 제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 다섯 개 앨범 연속으로 '톱10'에 진입하며 기록을 이어갔다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 5월 31일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 공개한 차트 예고 기사에 따르면 르세라핌의 정규 2집 'PUREFLOW' pt.1은 6월 6일 자 '빌보드 200' 10위에 올랐다. 이 앨범은 음반 판매량 3만4000장, SEA 유닛(스트리밍 환산 판매량) 7000장을 기록했으며, '톱 앨범 세일즈' 차트에서는 1위를 차지했다.이로써 르세라핌은 정규 1집 'UNFORGIVEN'(6위)을 시작으로 미니 3집 'EASY'(8위), 미니 4집 'CRAZY'(7위), 미니 5집 'HOT'(9위), 정규 2집 'PUREFLOW' pt.1(10위)까지 싱글을 제외한 다섯 장의 앨범을 연속으로 '빌보드 200' 톱10에 올렸다.정규 2집 'PUREFLOW' pt.1은 두려움을 마주하며 변화하는 과정을 담은 앨범이다. 데뷔 초 '두려움이 없기에 강하다'는 메시지를 내세웠던 르세라핌은 이번 작품에서 '두려움을 알게 된 뒤의 성장'에 초점을 맞췄다.이 앨범은 앞서 한터차트(5월 18일~24일 집계)와 써클차트(5월 17일~23일 집계) 주간 음반 차트 1위에 올랐으며, 빌보드 재팬 '다운로드 앨범' 차트(5월 18일~24일 집계)에서도 정상을 기록했다.타이틀곡 'BOOMPALA'(붐팔라)는 멜론, 벅스, 지니 등 국내 음원 플랫폼 일간 차트에서 순위를 올리고 있다. 또한 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌' 차트(5월 29일~30일 자)에 이틀 연속 진입했으며, 발매일인 5월 22일 이후 '월드와이드 아이튠즈 송' 차트와 애플뮤직 '오늘의 톱 100: 글로벌' 차트에도 이름을 올렸다.르세라핌은 오는 7월 11~12일 인천 공연을 시작으로 두 번째 월드투어 '2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW''를 개최한다. 투어는 한국을 비롯해 일본, 미국, 유럽, 아시아 지역 등 23개 도시에서 총 32회 규모로 진행될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr