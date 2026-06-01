이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '인생84'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '인생84'

작가 겸 방송인 기안84가 초심을 잃었다고 고백했다.31일 '인생84' 채널에는 '부쿠르장 권화운과 함께'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 영상에서 기안84는 배우 권화운과 함께 먼저 마라톤, 인기, 팬들의 응원에 대한 이야기를 나눴다.권화운은 여러 차례 풀코스를 완주한 경험을 언급하며 "대회에 나가면 응원받는 게 전 너무 좋다. 그게 제일 크다. BTS의 삶이 이런 거구나 싶다. 어디를 가도 '파이팅 하세요. 힘내세요' 응원받는 게 삶에서 가족이나 친구 말고 거의 없지 않나"고 말했다.기안84도 "응원받는 게 재밌는데 뉴욕 마라톤 때는 좀 과하더라. 북 치고 장구 치고 이런 걸 계속 들으니까 머리가 이상해지더라"고 얘기해 웃음을 자아냈다.권화운은 "형이 인기가 너무 많아서 그렇다. 어딜 가도 '기안84님~'하지 않나"라며 "형도 '나혼산' 초창기 때 네이버에서 주무실 때 그때 형도 그런 응원받았으면 기분 좋았을걸요?"라고 말했다.이를 듣던 기안84는 "내가 배때지가 불렀다. (네이버 본사에서) 도시락 파먹던 그때를 기억해야지"라고 자조했고, 권화운은 "초심을 기억해야 한다. 날 것 그대로의 모습"이라고 덧붙였다.또 권화운이 "많은 분들이 형이 사회화가 너무 많이 됐다고 하더라"고 말했고, 기안84는 "내 나이가 이제 43세인데 사회화가 되어야 하지 않겠냐. 안 되는 것도 문제"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr