유선호가 '1박 2일 시즌4'에서 하차했다. / 사진='1박 2일 시즌4' 캡처

유선호가 '1박 2일 시즌4'에서 하차했다. / 사진='1박 2일 시즌4' 캡처

유선호가 '1박 2일 시즌4'에서 하차했다. / 사진='1박 2일 시즌4' 캡처

'1박 2일 시즌4' 출연진들이 막내 유선호의 하차에 눈물을 쏟았다.31일 방송된 KBS 2TV '1박 2일 시즌4'에서는 김종민, 이준, 문세윤, 딘딘, 유선호가 남해 여행을 떠나는 모습이 공개됐다. 유선호는 이날 방송을 끝으로 프로그램에서 하차하게 됐다.방송에서 멤버들과 제작진은 하차를 앞둔 유선호를 위해 깜짝 파티를 준비했다. 유선호는 차 트렁크에 꾸며진 사진과 편지를 보며 눈물을 쏟았다. 멤버들은 유선호를 위해 직접 쓴 편지를 낭독했다.문세윤은 "이건 극찬 중에 극찬이야. 누구에게도 해본 적 없어. 형이 김치찌개보다 사랑한다"라며 눈시울을 붉혔다. 이어 딘딘은 "넌 우리에게 찾아온 선물이었고 계속 보니 요즘 보기 힘든 보물이었다. 지나고 보니 미안한 게 많다. 살면서 갚을게 지금처럼 빛나길. 사랑한다"라며 오열했다.유선호 역시 눈물의 소감을 밝혔다. 유선호는 "너무 즐거웠고 행복했다. 매주 전국을 같이 여행하는 경험을 언제 또 해보겠나. '1박 2일'에서의 여행은 끝이 났지만 앞으로도 평생 내 든든한 형들이어서 너무 좋다. 고맙다"라고 말했다. 그러자 문세윤은 "힘들든 뭐든 어떤 일이 있어도 전화를 먼저 해줬으면 좋겠다"라며 웃어 보였다.제작진 역시 뭉클한 모습을 보였다. '1박 2일 시즌4' 주종현 PD는 "세어 보니까 3년 반 되었더라. 함께 한 시간이 길었다. 2주에 한 번씩 보면 언제나 있었으니까 몰랐는데, 선호 씨와 함께할 수 있어서 즐거웠던 시간이었다. 앞으로의 유선호의 모습도 기대한다"라며 눈물을 쏟았다.이에 유선호는 "당연히 함께해 준 형들과 제작진분들에게 너무 감사하다고 인사를 드리고 싶다. 나는 사실 스태프 이름 외우고 그런 걸 잘 못 하는데, 여기는 2주에 한 번씩 보지 않나. 이제는 얼굴만 봐도 웃음이 날 만큼 가까워졌다. 그동안 함께 하며 감사했다"고 말했다.다음 날 아침, 작별의 순간이 다가오자 현장에는 먹먹한 분위기가 감돌았다. 유선호와 이별을 앞둔 멤버들과 제작진은 또 눈물을 보였다. 이에 눈물을 보인 이들에게는 얼굴에 낙서하는 벌칙이 주어져 웃음을 안겼다.제작진이 직접 작성한 롤링페이퍼를 받아든 유선호 역시 감정을 참지 못했다. 문세윤은 그런 유선호에게 장난스럽게 낙서하며 분위기를 다독였다. 이후 유선호는 멤버들, 제작진과 단체 사진을 촬영한 뒤 "정말 감사했다. 또 만나자"는 인사를 남기고 마지막 촬영을 마무리했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr