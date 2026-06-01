고우리가 임신 19주차를 맞아 아들의 머리 둘레를 확인한 모습. / 사진=고우리 SNS

그룹 레인보우 멤버 고우리가 뱃속 아들의 근황을 알렸다.고우리는 지난 31일 자신의 인스타그램 스토리에 "선생님이 머리가 크다고 하셨는데ㅋㅋ 진짜네"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 고우리가 임신 19주차를 맞아 아들의 머리 둘레를 확인한 모습. 직경은 4.88cm로, 100명 중 95번째로 크다고 설명됐다. 상위 5%와 같다고도 덧붙여져 있어 고우리는 "똑똑하려나"라는 기대감을 보였다.앞서 고우리는 지난 4월 방송된 MBC 예능 '라디오스타'에서 "시험관 임신에 성공했다. (녹화일 기준) 7주 됐다. 임신 확인하자마자 섭외 전화가 와서 놀랐다"고 발표했다.이후 고우리는 자신의 SNS를 통해 "안정기가 될 때까지 조심 또 조심하느라 조용히 시간을 보내고 있었답니다^^"라며 임신 소식을 방송으로 전하게 된 이유를 설명했다.고우리는 "태명은 복덩이"라며 "앞으로 별 탈 없이 건강하게 태어나도록 많은 응원과 사랑 부탁드린다"고 전했다.한편 고우리는 2009년 레인보우 멤버로 데뷔해 현재 배우로 활동 중이다. 2022년 10월 5살 연상의 사업가와 백년가약을 맺었다. 4년 만에 시험관에 성공했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr