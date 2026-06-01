31기 순자가 자신을 둘러싼 각종 루머에 대해 법적 대응을 예고했다./사진=31기 순자 SNS

31기 순자가 자신을 둘러싼 각종 루머에 대해 법적 대응을 예고했다./사진=31기 순자 SNS

'나는 솔로' 출연자 31기 순자가 자신을 둘러싼 각종 루머에 법적 대응을 예고했다.순자는 지난달 31일 자신의 SNS를 통해 "현재 온라인 커뮤니티 등에서 유포되고 있는 저에 관한 내용들은 모두 사실이 아닌 허위 사실이자 거짓 선동"이라며 "근거 없는 루머 생성 및 유포를 즉각 중단해 주시기 바란다"고 밝혔다.이어 "경찰서 등 수사기관에 공무나 개인적인 사유로 방문하거나 조사를 받은 적이 전혀 없다"고 강조했다. 또 "출판사에 근무하며 타인을 괴롭히거나 부당하게 퇴사를 압박해 쫓아낸 사실도 결코 없다"고 선을 그었다.순자는 "허위 사실을 유포 중인 작성자는 익명성 뒤에 숨어 무책임한 거짓 선동을 하지 말고 직접 연락해 대화를 요청하라"며 강경한 입장을 보였다. 그러면서 "이후에도 무분별한 억측과 악의적인 비방이 계속될 경우 허위 사실 유포에 대한 법적 책임을 묻는 등 단호하게 대응할 것"이라고 경고했다.순자는 ENA, SBS Plus '나는 SOLO' 31기에 출연해 경수와 최종 선택을 하며 커플이 됐다. 두 사람은 방송 종영 이후에도 실제 연인 관계를 이어가고 있다.방송 당시 순자는 일부 출연자들의 대화 과정에서 소외감을 느끼며 힘들어하는 모습을 보여 '왕따 피해' 논란의 중심에 섰다. 이후 31기 종영 후 관련 출연진들의 공개 사과가 이어지기도 했다.순자는 "내가 처한 상황을 이해해 준 영자님의 응원과 방송에 모두 담기지 못했던 경수님의 진심에 대한 확신이 있었기에 버틸 힘을 얻을 수 있었다"며 "이제는 내 일상과 삶에 충실히 하고자 한다"고 소감을 전했다. 이어 "경수와 순자는 솔로나라를 떠나 상준과 다은으로 서로를 더 알아가며 속도를 조율해 만남을 이어가려 한다. 따뜻한 시선으로 지켜봐 달라"고 덧붙였다.안녕하세요. 31기 순자입니다.현재 온라인 커뮤니티 등에서 유포되고 있는 저에 관한 내용들은 모두 전혀 사실이 아닌 허위 사실이자 거짓 선동입니다. 근거 없는 루머의 생성 및 유포를 즉각 중단해 주시기 바랍니다.저는 경찰서 등 수사기관에 공무나 개인적 혐의 등으로 방문하거나 조사를 받은 적이 전혀 없음을 분명히 합니다.또한 은행나무출판사에 근무하며 타인을 괴롭히거나, 부당하게 퇴사를 압박하거나, 쫓아낸 사실이 결코 없습니다.허위 사실을 유포 중인 작성자님은 익명성 뒤에 숨어서 무책임한 거짓 선동을 하지 마시고, 저에게 직접 연락하여 대화를 요청하십시오.이후에도 무분별한 억측과 악의적인 비방이 계속될 경우, 허위 사실에 대한 법적 책임을 묻는 등 단호하게 대처할 것임을 알려드립니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr