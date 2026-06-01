박명수가 '위대한 가이드3' 촬영 비하인드를 공개하며 역대급 고생담을 전했다./사진=텐아시아DB

박명수가 '위대한 가이드3' 촬영 비하인드를 공개하며 역대급 고생담을 전했다./사진제공=MBC에브리원

박명수(55)가 '위대한 가이드3' 촬영 비하인드를 공개하며 역대급 고생담을 전했다.오는 9일 첫 방송 되는 MBC에브리원 '위대한 가이드3'는 여행지로 쉽게 떠올리지 못하는 나라 출신 대한외국인의 가이드북만을 믿고 여행을 떠나는 리얼리티 프로그램이다. 이번 시즌에서는 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진이 에티오피아로 향해 생존 여행기를 펼친다.방송을 앞두고 진행된 서면 인터뷰에서 박명수는 시즌3로 돌아온 소감을 밝혔다. 그는 "이 프로그램은 참 특이하다. 잊을 만하면 여행 가자고 연락이 온다"며 "여행 프로그램을 많이 해봤지만, 이 프로그램만큼 남들이 잘 가지 않는 곳만 골라 가는 프로그램은 없는 것 같다. 그런 비일반적인 매력 때문에 언제나 설레고 궁금하다. 이번 시즌3도 예측 불가능한 일투성이였다"고 말했다.이번 에티오피아·모로코 여정에 관해 박명수는 "예능이라기보다 영화나 다큐멘터리 같았다"며 남다른 경험이었다고 돌아봤다. 이어 "지난 시즌에 비해 고생의 강도가 확실히 달라졌다. 제작진이 정말 대단하다"며 "지금까지 방송하면서 단 한 번도 경험해보지 못한 생고생을 이번에 다 해본 것 같다"고 털어놨다.함께한 김대호, 최다니엘, 이무진에 대한 애정도 전했다. 박명수는 "1년 만에 다시 만나니 나를 포함해서 다들 나이가 좀 들어 보이더라"고 농담한 뒤 "막내 무진이는 아르헨티나 때보다 훨씬 성숙해졌다. 동생들이 다들 너무 착하고 방송 합도 최고다. 우여곡절을 함께 겪으며 더 돈독해진 느낌이다. 다들 내 혹독한 훈련 덕분에 프로 방송인으로 거듭났다"고 말했다.에티오피아 부족민들과의 만남은 가장 인상적인 순간으로 꼽았다. 그는 "평생 살면서 직접 볼 수 있을 거라 상상조차 못 했던 부족들을 만나 엄청나게 압도당했다"며 "오지에 사는 부족들의 마을을 찾아가는 길은 무척 험난했지만, 그들의 터전 안에서 함께 숨 쉬고 호흡해보니 정말 신기하고 경이로운 순간들이 가득했다"고 회상했다.맏형의 역할에 대한 질문에는 "특별히 내가 더 많이 한 것은 없다"면서도 "다들 한 살씩 더 먹어서 여정이 훨씬 힘들었을 텐데, 멤버들이 지치거나 나태해지지 않도록 촬영장의 기강을 잡는 긴장감 유발자 역할을 했다. 내가 텐션을 조여줘야 촬영이 더 완벽하게 나오기 때문"이라고 답했다.'위대한 가이드3'는 오는 9일 오후 8시 30분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr