나는 솔로 31기 경수, 순자 / 사진=SNS

나는 솔로 31기 경수, 순자 / 사진=SNS

ENA·SBS Plus '나는 솔로' 31기 최종 커플 경수와 순자가 근황을 공개했다.경수는 지난달 31일 자신의 SNS에 "여러분 행복하세요"라는 글과 함께 순자와 함께한 야간 데이트 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진에는 달빛 아래 거리를 걷고 있는 순자의 뒷모습이 담겼다. 그는 "오늘 블루문이라나 뭐라나"라는 문구를 덧붙이며 로맨틱한 분위기를 전했다.순자 역시 자신의 SNS를 통해 경수의 사진과 영상을 공개했다. 특히 경수의 사진 위에 "잘 생겼다"는 문구를 덧붙이며 애정을 숨기지 않았다.또 다른 게시물에는 "김상남자와 10만 순가 기뇸뇸파티"라는 글과 함께 수원 행궁동에서 데이트를 즐기는 두 사람의 모습이 담겼다. 사진 촬영에 집중하고 있는 경수의 자연스러운 모습도 공개돼 눈길을 끌었다. 방송 종영 후에도 변함없는 애정을 드러내고 있는 두 사람의 모습에 팬들의 응원이 이어지고 있다.한편 경수와 순자는 '나는 솔로' 31기 최종 선택에서 서로를 선택한 뒤 라이브 방송을 통해 현실 커플로 발전한 사실을 밝혔다. 다만 31기는 방송 과정에서 옥순, 영숙, 정희가 순자를 두고 나눈 대화가 공개되며 이른바 '뒷담화 논란'에 휩싸였다. 이후 종영 후에는 순자와 경수가 빠진 뒤풀이 사진까지 공개되면서 출연진 간 불화설 등 각종 추측이 이어졌다. 출연진들의 해명과 사과가 이어지고 있지만 시청자들의 반응은 여전히 엇갈리고 있다.특히 순자는 해당 논란의 중심에서 피해자로 주목받았으며, 최근에는 자신을 둘러싼 악성 루머로 인한 고충을 직접 털어놓기도 했다. 그럼에도 경수와 순자는 방송 종영 후에도 SNS를 통해 데이트 일상을 공개하며 변함없는 애정을 드러내고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr