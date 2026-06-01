인플루언서 임블리(임지현)가 이혼 후에도 전 남편과 잘 지내고 있다고 전했다. 전 남편과는 서로응원하는 사이이며, 전우애 같은 감정을 느낀다고 했다.
지난달 31일 아옳이의 유튜브 채널에는 '아옳이 X 임블리 X 기은세 돌싱토크'라는 제목의 영상이 게시됐다.
이 가운데, 임블리가 이혼한 전 남편과의 관계에 대해 이야기하는 대목이 눈길을 끌었다. 임블리는 "나는 오빠(전 남편)와 잘 지내고 있다. 오빠 만나서 좋았다고 얘기도 했다"라고 말했다. 이혼한 부부의 기묘한 관계에 기은세, 아옳이는 "남자친구인 줄 알겠다", "잘 지내고 있다더라"며 놀랐다. 임블리는 "왜냐하면 아이가 있으니까. 아이에 대한 걸 다 상의한다"라고 이야기했다. 임블리는 헤어질 때 남편에게 고맙다는 얘기도 했다고. 그는 "결혼 생활이라는 걸 통해서 성숙해질 수 있었다. 철없던 어린 여자애가 전 남편을 만나서 성숙할 수 있었고 좀 더 나은 사람이 될 수 있었다. 그런 것들에 많이 배웠고, 고맙다고 했다"고 전했다. 또한 "경험이 꼭 안 좋다고만은 생각하지 않는다"고 했다.
임블리는 "힘든 일도 같이 겪고 아이도 있다 보니 약간 전우애가 생겼다"고도 털어놨다. 이어 "(사랑하는) 감정이 아니라 아이 아빠, 엄마로서 서로 존중한다. 아직도 서로가 잘 됐으면 좋겠다고 응원한다"고 덧붙였다.
임블리는 2013년 온라인 쇼핑몰 사업을 시작해, 연매출 1700억 원의 브랜드를 키워냈다. 1세대 인플루언서로도 꼽힌다. 그는 2015년 결혼해 2018년 아들을 낳았고, 2023년 합의 이혼했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
지난달 31일 아옳이의 유튜브 채널에는 '아옳이 X 임블리 X 기은세 돌싱토크'라는 제목의 영상이 게시됐다.
이 가운데, 임블리가 이혼한 전 남편과의 관계에 대해 이야기하는 대목이 눈길을 끌었다. 임블리는 "나는 오빠(전 남편)와 잘 지내고 있다. 오빠 만나서 좋았다고 얘기도 했다"라고 말했다. 이혼한 부부의 기묘한 관계에 기은세, 아옳이는 "남자친구인 줄 알겠다", "잘 지내고 있다더라"며 놀랐다. 임블리는 "왜냐하면 아이가 있으니까. 아이에 대한 걸 다 상의한다"라고 이야기했다. 임블리는 헤어질 때 남편에게 고맙다는 얘기도 했다고. 그는 "결혼 생활이라는 걸 통해서 성숙해질 수 있었다. 철없던 어린 여자애가 전 남편을 만나서 성숙할 수 있었고 좀 더 나은 사람이 될 수 있었다. 그런 것들에 많이 배웠고, 고맙다고 했다"고 전했다. 또한 "경험이 꼭 안 좋다고만은 생각하지 않는다"고 했다.
임블리는 "힘든 일도 같이 겪고 아이도 있다 보니 약간 전우애가 생겼다"고도 털어놨다. 이어 "(사랑하는) 감정이 아니라 아이 아빠, 엄마로서 서로 존중한다. 아직도 서로가 잘 됐으면 좋겠다고 응원한다"고 덧붙였다.
임블리는 2013년 온라인 쇼핑몰 사업을 시작해, 연매출 1700억 원의 브랜드를 키워냈다. 1세대 인플루언서로도 꼽힌다. 그는 2015년 결혼해 2018년 아들을 낳았고, 2023년 합의 이혼했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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