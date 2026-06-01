임블리는 1세대 인플루언서로 꼽힌다. / 사진=임블리 SNS

임블리가 이혼 후에도 전 남편과 잘 지낸다고 밝혔다. / 사진=아옳이 유튜브 영상 캡처

인플루언서 임블리(임지현)가 이혼 후에도 전 남편과 잘 지내고 있다고 전했다. 전 남편과는 서로응원하는 사이이며, 전우애 같은 감정을 느낀다고 했다.지난달 31일 아옳이의 유튜브 채널에는 '아옳이 X 임블리 X 기은세 돌싱토크'라는 제목의 영상이 게시됐다.이 가운데, 임블리가 이혼한 전 남편과의 관계에 대해 이야기하는 대목이 눈길을 끌었다. 임블리는 "나는 오빠(전 남편)와 잘 지내고 있다. 오빠 만나서 좋았다고 얘기도 했다"라고 말했다. 이혼한 부부의 기묘한 관계에 기은세, 아옳이는 "남자친구인 줄 알겠다", "잘 지내고 있다더라"며 놀랐다. 임블리는 "왜냐하면 아이가 있으니까. 아이에 대한 걸 다 상의한다"라고 이야기했다.임블리는 헤어질 때 남편에게 고맙다는 얘기도 했다고. 그는 "결혼 생활이라는 걸 통해서 성숙해질 수 있었다. 철없던 어린 여자애가 전 남편을 만나서 성숙할 수 있었고 좀 더 나은 사람이 될 수 있었다. 그런 것들에 많이 배웠고, 고맙다고 했다"고 전했다. 또한 "경험이 꼭 안 좋다고만은 생각하지 않는다"고 했다.임블리는 "힘든 일도 같이 겪고 아이도 있다 보니 약간 전우애가 생겼다"고도 털어놨다. 이어 "(사랑하는) 감정이 아니라 아이 아빠, 엄마로서 서로 존중한다. 아직도 서로가 잘 됐으면 좋겠다고 응원한다"고 덧붙였다.임블리는 2013년 온라인 쇼핑몰 사업을 시작해, 연매출 1700억 원의 브랜드를 키워냈다. 1세대 인플루언서로도 꼽힌다. 그는 2015년 결혼해 2018년 아들을 낳았고, 2023년 합의 이혼했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr