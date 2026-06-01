사진제공=플레디스 엔터테인먼트(하이브)

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 글로벌 공연 시장에서 높은 성과를 거뒀다.빌보드가 지난달 27일(현지시간) 발표한 박스스코어 2026년 반기 보고서(집계 기간: 2025년 10월 1일~2026년 3월 31일)에 따르면, 세븐틴은 '톱 투어' 차트에서 7위를 기록했다. 이는 K팝 아티스트 중 가장 높은 순위다.빌보드 집계에 따르면, 세븐틴은 해당 기간 25회의 공연으로 약 57만 4000명의 관객을 불러 모았고 8800만 달러 이상의 매출을 기록했다. 이러한 성과를 바탕으로 세븐틴은 '톱 티켓 세일즈' 차트에서도 K팝 아티스트 가운데 최고 순위인 9위에 올랐다.단일 공연 매출액을 기준으로 순위를 산정하는 '톱 박스스코어' 차트에서도 세븐틴은 K팝 아티스트 중 유일하게 30위권 내에 진입했다. 지난 2월 28일과 3월 1일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열린 'SEVENTEEN WORLD TOUR 'NEW_' IN HONG KONG'은 7만 3000여 명의 관객을 동원하며 매진을 기록했고, 해당 차트 18위를 차지했다.세븐틴은 글로벌 무대에서 영향력을 넓히고 있다. K팝 아티스트 최초로 헤드라이너로 참여한 라틴 아메리카 최대 규모 음악 페스티벌 '테카테 팔 노르떼 2025(Tecate Pa’l Norte 2025)'는 '톱 박스스코어' 9위에 이름을 올렸다. 지난해 9월부터 올해 4월까지 이어진 'SEVENTEEN WORLD TOUR 'NEW_''에는 온·오프라인을 합쳐 90만 명 이상의 관객이 참여했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr