22기 정숙, 3번째 남편과 수영장서 입맞춤…트럼프 호텔의 몸짱[TEN★]

22기 정숙이 3번째 남편과 트럼프 호텔을 방문했다.최근 22기 정숙은 미국 라스베가스에 위치한 트럼프 호텔에서 남편과 휴식을 취했다. 남편인 10기 상철은 수영장에서 몸짱을 인증했다. 두 사람은 뽀뽀를 하며 신혼다운 모습을 보였다.한편 22기 정숙은 변호사로 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연했으며 두 번의 이혼 경험이 있다. 남편인 10기 상철은 미국 거주 중인 사업가다. 10기 돌싱특집에 출연했으며 이혼 후 두 자녀를 키우고 있다. 두 사람은 같은 기수는 아니었지만 만남을 이어가다 연인으로 발전해 결혼식을 올렸다. 이들은 미국 콜로라도주 덴버에서 신혼생활을 시작했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr