사진=이영지 SNS

가수 이영지가 정치색 논란에 해명했다.이영지는 지난 30일 SNS에 새로운 머리 스타일을 담은 사진을 올렸다. 사진 속 그는 빨간 옷에 빨간 머리를 한 모습이다. 이어 그룹 코르티스의 곡 '레드레드'를 첨부해 또 다른 게시물을 올렸다. 이영지는 "머리색 예쁘지. 쌤 작품이야"라고 덧붙였다.이영지가 SNS에 게시물을 올린 지난달 30일은 제9회 전국동시지방선거 사전 투표 기간이었다. 이에 일부 누리꾼들이 이영지가 머리와 옷 색으로 특정 정당을 지지한다는 메시지를 전한 것 아니냐는 추측을 제기했다. DM을 통해 이를 접한 이영지는 해당 게시물을 신속히 삭제하고 검은 머리로 염색했다.이영지는 지난달 31일 SNS에 "어제(30일) 시의성 없는 스토리를 업로드해 많이 놀라셨죠. 많은 분이 DM(다이렉트 메시지)으로 일러주셔서 죄송한 마음에 어떻게든 수습해 보고자 빨리 염색이라도 하고 오느라 해명이 늦었다. 죄송하다"고 고개를 숙였다.그는 "중요한 시기인 걸 분명 인지하고 있었음에도 소통하고자 하는 의지가 앞서서 마구잡이로 최근 근황 사진을 올리는 데에 여념이 없었던 것 같다. 무지했다는 비겁한 변명 뒤에 숨지 않고 반성하며 배우겠다. 경솔한 행동 죄송하다"고 재차 사과했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr