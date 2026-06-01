'은밀한 감사'에서 전재열 역을 맡아 열연한 김재욱 / 사진제공=tvN

'은밀한 감사'에서 전재열 역을 맡아 열연한 김재욱 / 사진제공=tvN

배우 김재욱이 '은밀한 감사'에서 서브 남자 주인공으로 활약하며 호평받았다.31일 종영한 tvN 토일드라마 '은밀한 감사'에서 김재욱은 해무그룹 총괄 부회장 전재열 역을 맡아 열연했다. 전재열은 주인공 주인아(신혜선 분)의 전 연인으로 등장해 애틋한 서사를 그렸다.극 중 전재열은 모든 것을 가진 듯 보였지만 내면에는 깊은 공허함을 안고 살아가는 인물이었다. 해무그룹 총괄 부회장이라는 무게감, 가족에게 받은 상처, 오랜 감정과 책임감에 얽매여 있던 그는 결국 모든 굴레를 벗어난 뒤에야 비로소 자신만의 삶을 찾아 나섰다.김재욱은 전재열이 겪는 변화를 안정적으로 표현했다. 초반의 자신감 있는 모습과 점차 드러나는 불안함, 이후 모든 것을 내려놓은 뒤의 변화를 차분하게 이어가며 인물의 흐름을 보여줬다. 전재열이 처한 상황과 감정의 변화 역시 표정과 말투를 통해 전달하며 캐릭터를 완성했다.'은밀한 감사'는 감사실을 중심으로 다양한 인물들의 관계와 사건을 촘촘하게 엮어냈다. 전재열 역시 그 중심에서 극의 흐름을 이끌었다. 김재욱은 캐릭터가 지닌 감정과 변화를 차분하게 쌓아 올린 것은 물론, 주인아(신혜선 분)와의 전 연인 서사를 설득력 있게 그려내며 시청자들의 호평을 이끌어냈다. 재회 후에도 남아 있는 미묘한 감정과 긴장감을 자연스럽게 표현하며 서브 남주로서 존재감을 발휘했다.이번 작품을 통해 연기력은 물론 서브 남주로서의 존재감까지 입증한 김재욱. 그가 다음 작품에서는 또 어떤 모습으로 대중과 만날지 관심이 쏠린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr