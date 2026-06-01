보이프렌드가 데뷔 15주년 기념 팬 콘서트 'Our 15th Season'를 마쳤다./사진제공=보이프렌드

보이프렌드가 데뷔 15주년 기념 팬 콘서트 'Our 15th Season'를 마쳤다./사진제공=보이프렌드

그룹 보이프렌드(BOYFRIEND)가 데뷔 15주년 기념 팬 콘서트를 마쳤다.보이프렌드는 지난 30일 오후 2시, 오후 6시 가빈아트홀에서 ‘2026 BOYFRIEND FAN-CONCERT : Our 15th Season(2026 보이프렌드 팬 콘서트 : 아우어 피프틴스 시즌)’을 열었다. ‘Our 15th Season’은 올해로 데뷔 15주년을 맞이한 보이프렌드와 베스트프렌드(팬덤명)의 만남을 기념하는 자리다.데뷔곡 ‘Boyfriend(보이프렌드)’, ‘내 여자 손대지마(Don’t Touch My Girl)’, ‘야누스(Janus)’, ‘아이야(I Yah)’ 등으로 무대를 꾸민 보이프렌드는 청량한 비주얼과 완성도 높은 퍼포먼스로 분위기를 끌어올렸다.멤버들 간의 마음을 확인할 수 있는 ‘밸런스 게임’과 ‘보프 유죄인간’ 코너를 통해 팀워크와 팬 사랑도 드러냈다. 15년의 추억을 소환하는 ‘유물전’ 코너도 진행됐다. 친필 사인 CD부터 다양한 팬 굿즈, 추억의 물건들이 파묘됐다. 최근 유행하는 챌린지 무대도 깜짝 선보였다.15주년 기념 앨범의 타이틀곡 ‘밤하늘을 수놓던 우리 목소리’ 무대도 최초 공개했다. 이어 팬송 ‘발자국’과 ‘여우비’, ‘Super Hero’, ‘On & On’, ‘내 꿈꿔(Good Night)’ 등 다채로운 무대를 선보였다.보이프렌드는 “오랜만에 무대에 서는 만큼 두렵고 걱정도 많았지만, 여러분의 함성 소리를 듣는 순간 자신감을 얻었다. 살아 있다는 느낌을 받았다”고 전했다. 이어 “앞으로도 매년 한 걸음씩 발자국을 남기러 오겠다”며 “16번째 계절도 함께하길 바란다”고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr