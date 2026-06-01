21세기 대군부인'이 계열 채널을 통한 전편 재방송 편성을 이어가며 또다시 도마 위에 올랐다./사진제공=MBC

21세기 대군부인'이 계열 채널을 통한 전편 재방송 편성을 이어가며 또다시 도마 위에 올랐다./사진제공=MBC

역사 왜곡 논란으로 거센 비판을 받는 MBC 드라마 '21세기 대군부인'이 계열 채널을 통한 전편 재방송 편성을 이어가며 또다시 도마 위에 올랐다.MBC드라마넷은 오는 6월 3일과 4일 이틀에 걸쳐 '21세기 대군부인' 1~12회 전편을 연속 방송한다. 편성표에 따르면 3일 오전 9시 10분부터 1~6회가, 4일 오전 10시 40분부터 7~12회가 차례로 전파를 탄다. 앞서 지난 24일 MBC ON이 약 14시간 40분 동안 전편을 연속 편성한 데 이어 또 한 번 몰아보기 방송이 이뤄지는 셈이다.'21세기 대군부인'은 '독립적인 입헌군주제'를 배경으로 내세웠지만, 왕이 제후를 상징하는 '구류면류관'을 착용하고 신하들이 중국 황제국 예법인 '천세'를 외치는 장면 등이 등장하면서 역사 왜곡 및 동북공정 논란에 휩싸였다. 논란이 커지자 제작진과 출연 배우들은 잇달아 사과문을 발표했고, 문제가 된 장면을 삭제하겠다고 밝혔다. 그러나 여론은 쉽게 가라앉지 않고 있다.일부 시청자들은 단순 편집만으로는 부족하다며 작품 폐기까지 요구하고 나섰다. 국회 국민동의청원에 접수된 '역사 왜곡 드라마 방영 중단 및 콘텐츠 폐기 조치 요청에 관한 청원'은 5만 명 이상의 동의를 얻어 지난 26일 국회 과학기술정보방송통신위원회에 회부됐다. 청원인은 부정확한 고증과 중국식 문화 요소 차용이 국가 정체성과 문화 주권을 훼손한다며 방영 중단과 콘텐츠 폐기를 촉구했다.국민동의 청원이 소관 상임위원회 심사 단계에 들어간 상황에서 계열 채널들의 연속 재방송 편성이 이어지자 방송사의 책임 의식을 지적하는 목소리도 나오고 있다. 시청자들은 "이 정도면 MBC가 긁어 부스럼 하는 격이다", "사과하고 가만히 있어도 모자랄 판에 대중 눈치를 안 보는 거냐", "사과의 진정성이 안 느껴진다" 등의 반응을 보이며 비판을 이어가고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr