가수 이효리가 스케줄을 마친 후 환한 미소를 보이고 있다. / 사진=이효리 SNS

사진=이효리 SNS

가수 이효리가 명불허전 미모를 과시했다.이효리는 지난 31일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 이효리가 한 방송국의 대기실을 찾은 모습. 특히 아이라인부터 볼터치 그리고 립까지 풀메이크업을 완성한 그는 자신감 넘치는 표정을 보여 눈길을 끌었다.이효리는 결혼 후 제주도에 오랜 기간 거주하며 연예계 생활을 잠시 중단한 바 있다. 당시 자연 친화적인 생활과 비건을 추구하며 선크림을 바르지 않은 것으로 알려졌다.한편 이효리는 지난해 9월 서울 서대문구 연희로에 요가원을 열었다. 요가원 상호인 '아난다'는 이효리의 요가 '부캐' 이름이다. 이효리는 2013년 싱어송라이터 이상순과 결혼했다. 이후 제주도에서 11년간 생활하다 2024년 하반기 서울 평창동으로 이사했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr