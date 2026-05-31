사진 = 클라라 인스타그램

사진 = 클라라 인스타그램

사진 = 클라라 인스타그램

사진 = 클라라 인스타그램

배우 클라라의 단아하면서 분위기 있는 미모가 시선을 모은다.최근 클라라는 자신의 인스타그램에 브랜드 명을 해시태그하며 자신의 사진을 다수 공개했다.사진 속 클라라는 차량 실내에 앉아 카메라를 바라보고 있다. 블랙 컬러 의상과 진주 장식 귀걸이가 어우러지며 세련된 분위기를 더한다.다른 사진에서 클라라는 같은 공간에서 정면을 응시한 채 또렷한 이목구비를 드러내고 있다. 긴 생머리와 맑은 피부 표현이 어우러지며 깔끔한 비주얼이 돋보인다.이어진 사진에서 클라라는 레드 컬러 스포츠카 운전석에 앉아 스티어링 휠을 잡고 있다. 슬림한 실루엣과 블랙 의상이 어우러지며 강렬한 존재감을 자아낸다.또 다른 사진에서 클라라는 스포츠카 앞에 서서 포즈를 취하고 있다. 컬러 장식이 더해진 블랙 의상과 높은 굽의 슈즈가 어우러지며 늘씬한 비율을 강조한다.한편 1985년생으로 41세인 클라라는 국적은 영국, 스위스 베른에서 태어났다고 전해졌다. 클라라는 2006년 KBS2 드라마 '투명인간 최장수'를 통해 연기자로 데뷔한 이후 '레깅스 시구'로 주목받았다. 클라라는 2019년 재미교포인 사무엘 황과 결혼했다. 신혼집은 송파구에 위치한 시그니엘이라고 알려졌다. 이 집은 매매가 81억원이라고 알려졌다. 현재는 대한민국과 중국을 오가며 활동하고 있다. 또 유튜브 채널을 운영하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr