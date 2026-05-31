혜리가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

혜리가 과거 연기력 논란으로 인해 마음 고생을 했다고 밝혔다. / 사진='혜리' 유튜브 영상 캡처

가수 겸 배우 혜리가 연기력 부족으로 눈물 흘렸던 과거를 고백했다.지난 29일 혜리의 유튜브 채널에는 '연기, 노래, 춤.. 얼마나 더 성공하고 싶은 건지 감도 안 옴, 혤's club ep.15 조정석'이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 배우 조정석이 게스트로 출연해 드라마 '투깝스' 이후 약 9년 만에 재회한 두 사람의 모습이 담겼다. 조정석은 과거 촬영 현장을 언급하며 "혜리가 연기가 뜻대로 되지 않아 답답해하며 눈물을 흘리던 모습이 기억난다"고 회상했다.혜리는 당시 자신의 연기력을 둘러싼 비판 여론에 힘들었다고. 그는 "'투깝스' 때 연기를 진짜 못하긴 했다. 지금도 잘하는 건 아니지만"이라며 "그런데 (조정석은) 저를 혼을 한 번 안 내셨다. 어떻게 그럴 수 있었냐"고 말했다.그러면서 조정석에 대한 고마움을 표현했다. 그는 "오빠가 맞은편에서 제 상태를 바로 알아채고, 스태프들이 모르는 사이 차에서 진정할 수 있도록 배려해 주셨다"며 "그때는 제 코가 석 자라 오빠의 연기를 제대로 배우지 못한 게 너무 아쉽고 죄송하다"고 전했다. 이에 조정석은 "혜리는 막내동생 같은 안쓰러움이 있었다"고 말했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr