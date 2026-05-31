이소라와 홍진경이 파리에서 파격적인 메이크오버에 도전한다./사진제공=MBC

이소라와 홍진경이 파리에서 파격적인 메이크오버에 도전한다./사진제공=MBC

이소라와 홍진경이 파리에서 파격적인 메이크오버에 도전한다.31일 방송되는 MBC '소라와 진경' 6회에서는 이소라, 홍진경이 메이크업 서바이벌 '저스트 메이크업' 우승자이자 파리에서 활동 중인 메이크업 아티스트 민킴을 만난다.20년 넘게 파리에서 활동하며 파리 패션위크에도 참여한 민킴은 두 사람을 자신의 집으로 초대한다. 파리 현지 가정집을 처음 방문한 이소라와 홍진경은 감각적인 인테리어에 감탄을 쏟아낸다. 이어 민킴은 오디션 준비로 지친 두 사람을 위해 특별한 메이크오버를 제안한다.이번 메이크업은 각자의 개성을 극대화하는 데 초점을 맞췄다. 이소라는 특유의 분위기를 살린 '카키 스모키 메이크업'으로 퇴폐적인 매력을 강조하고, 홍진경은 최근 뷰티 트렌드로 주목받고 있는 '더티코어(Dirtycore) 메이크업'에 도전한다. 메이크오버를 마친 두 사람은 색다른 분위기로 파리의 밤거리를 누빈다.이날 방송에는 글로벌 모델 클로이 오도 등장한다. 앞서 워킹 노하우를 전했던 모델 김호용에 이어 출연하는 그는 현재 세계적인 브랜드 쇼 무대에 서고 있는 톱모델이다.클로이 오는 "파리는 실제 쇼 전날까지도 캐스팅이 확정되지 않는 가장 냉정한 도시라 저도 매번 슬프고 힘들다"며 패션계 냉혹한 현실을 털어놓는다. 이에 이소라와 홍진경도 깊이 공감했다고. 또한 모델 에이전시와 계약한 지 2주 만에 쇼에 발탁된 비하인드 등 글로벌 무대에 오르기까지의 과정도 공개된다.이소라와 홍진경의 메이크오버와 클로이 오의 패션위크 비하인드는 31일 오후 9시 10분 방송되는 '소라와 진경'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr