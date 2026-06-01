린이 '미우새'에 합류한다./사진제공=SBS

린이 '미우새'에 합류한다./사진제공=SBS

지난해 가수 이수와의 이혼 소식을 알린 린이 '돌싱 라이프'를 공개한다.지난 5월 31일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’(이하 '미우새')에서는 가수 린의 일상이 담긴 예고편이 공개됐다.이날 예고편에서 린은 화장실이 주 서식지라고 해 눈길을 끌었다. 그는 화장실 바닥에 앉아 책을 읽고, 노래를 부르고, 뜨개질을 하고, 간식을 먹는 등 대부분의 시간을 화장실에서 보냈다.린이 혼자 사는 집도 최초로 공개됐다. 그는 집에서 노래 연습을 하는 모습을 보였고, 개그맨 이선민을 영상을 찾아보며 "너무 좋아. 잠깐만 보고 연습해야지"라며 팬심을 표현했다. 또 린은 갑자기 상식퀴즈에 빠지는 등 엉뚱한 면모를 공개했다.한편, 린은 지난해 8월 이수와 결혼 11년 만에 이혼했다고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr