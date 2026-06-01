'나는 SOLO' 31기 옥순이 라이브 방송에 출연했다. / 사진=촌장엔터테인먼트TV 캡처

'나는 SOLO' 31기 옥순이 SNS에 글을 올렸다. / 사진=31기 옥순 SNS 캡처

이하 31기 옥순 글 전문

출연진 뒷담화 및 왕따 논란으로 대중의 질타를 받았던 '나는 SOLO' 31기 옥순이 법적 대응을 예고했다.1일 옥순은 자신의 SNS를 통해 무분별한 추측과 개인정보 확산 행위를 중단해 달라고 요청했다. 그는 "제 지인의 거주지나 아파트 위치를 추정하거나 특정하려는 게시물, 댓글, 캡처 이미지 등의 공유를 멈춰주시길 바란다"라며 "관련 행위는 당사자에게 큰 불안감과 피해를 줄 수 있다"고 말했다.그러면서 "현재 관련 게시물과 댓글은 모두 확보하고 있다. 향후 추가 유포나 반복적인 게시가 확인될 경우 법률 검토를 거쳐 민형사상 책임을 묻는 등 강경하게 대응할 예정이니 즉시 삭제해 달라"고 덧붙였다.앞서 옥순은 "지인의 집을 본인 집처럼 SNS에 게시했다"는 한 누리꾼의 추측에 대해 "저희 집 안 누추하다. 상식적으로 남의 집을 제 집처럼 올리는 게 말이 되나. 친구 집 사진 유포를 멈춰달라"고 반박한 바 있다.최근 옥순은 '나는 SOLO'에서 영숙, 정희와 함께 순자의 왕따를 주도했다는 의혹에 휩싸였다. 이에 대해 옥순은 지난달 28일 촌장엔터테인먼트TV에서 진행된 31기 라이브 방송에 출연해 "이 이 자리를 빌려 나의 참견질, 솔직함을 가장으로 한 말들로 상처를 드린 것에 대해선 진심으로 죄송하다"고 사과했다.제 지인의 거주지 및 아파트 위치를 추측하거나특정하려는 게시물, 댓글, 캡처본 등의 게시를즉시 중단해 주시기 바랍니다.온라인상에서 특정인의 주거지 정보를 추측, 공유, 확산하는 행위는당사자에게 상당한 불안과 피해를 초래할 수 있습니다.현재 관련 게시물 및 댓글은 모두 수집, 보관 중이며추가적인 확산이나 반복적인 게시가 확인될 경우법률 검토 후 민 형사상 조치를 포함한 모든 대응을 진행할 예정입니다.관련 게시물 및 댓글은 즉시 삭제해 주시기 바랍니다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr