최우식이 '꽃보다 청춘'에서 제주도를 향한 집념을 보여줬다. / 사진=텐아시아DB

최우식이 '꽃보다 청춘'에서 연이어 미션에 성공하며 운을 증명했다. / 사진='꽃보다 청춘' 방송 화면 캡쳐

배우 최우식이 '꽃보다 청춘'에서 집념의 제주광인 면모를 보여줬다.지난 31일 방송된 tvN 예능 '꽃보다 청춘: 리미티드 에디션'에서는 최우식이 제주도 여행을 향한 강렬한 열망을 내비치며 활약했다.최우식의 제주도 앓이가 밤낮을 가리지 않고 계속됐다. 예산 부족과 타이트한 일정이라는 현실적인 벽 앞에서도 "제주도에서 알바를 해서 돈을 벌자"는 등 엉뚱한 계획을 제시했다. 결국 최우식은 정유미, 박서준과 함께 밤새 완도항 여객선 티켓을 검색하며 기어코 다음날 제주행을 결정했다.아침 일찍 "차량이 절실하다"며 소망을 전한 최우식은 베네핏 뽑기에 실패했다. 그는 전날 세이브한 용돈을 건 재추첨 기회에서 '차량 베네핏'을 뽑아내며 명실상부한 MVP로 우뚝 섰다. 최우식은 환호하던 중 정유미의 아래에 깔리는 몸개그까지 선사하며 웃음을 자아냈다.최우식의 운은 배 안에서 진행된 제작진과의 깜짝 딜에서도 이어졌다. 현재 시각을 분 단위까지 정확히 맞춰야 하는 미션에서 치밀한 회의 끝에 정확한 시간을 맞추며 커피 3잔을 획득한 것. 최우식은 "아침에 이동하다가 똥차를 봤는데 운이 좋다"며 온몸으로 기쁨을 표출했다.우여곡절 끝에 완도발 여객선에 몸을 실은 세 사람은 제작진이 극적으로 확보한 김포행 비행기 표 덕분에 12시간 한정 제주 여행을 시작하게 됐다. 최우식은 한정된 예산 안에서 흑돼지와 갈치를 먹기 위해 마지막까지 집요한 열정을 불태웠다.예고편에서 흑돼지집을 찾아 헤매는 세 사람의 모습이 포착됐다. '행운의 요정' 최우식이 절친 정유미, 박서준과 함께 12시간의 제주 여행을 어떻게 마무리할지 주목된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr