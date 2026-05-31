송지효가 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 송지효가 힌트 공유를 거부하는 멤버들에게 불만을 드러냈다.31일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에서는 배우 이주빈과 함께한 '얼굴로 증명하겠습니다' 레이스가 펼쳐졌다.이날 이주빈의 등장에 온라인에서 화제가 됐던 증명사진이 재조명됐다. 사진을 본 멤버들은 "증명사진이 저렇게 나오기 쉽지 않다", "정말 화보다", "너무 예쁘다"며 놀라움을 감추지 못했다.유재석도 "입사 지원이나 어디 지원할 때 주빈 씨 사진을 기준으로 찍는다는 말이 있다"며 "증명사진계의 교과서"라고 극찬했다. 멤버들은 "증명사진도 예쁜데 실물이 더 예쁘다"고 칭찬을 이어갔고, 이주빈은 쑥스러운 미소를 지었다.'예능인의 얼굴 조건'에 걸맞은 증명사진을 완성해야 하는 이날의 레이스에서 멤버들은 돼지코와 대머리 분장 등 각종 소품으로 망가짐을 불사했다.이주빈 역시 예외는 아니었다. 그는 얼굴에 김을 붙이고 수염까지 장착하며 몸을 사리지 않는 모습을 보였다. 청순한 이미지와 정반대의 파격 변신에 멤버들은 폭소를 터뜨렸다.그 가운데 송지효, 지예은은 같은 팀 멤버인 김종국, 하하에게 소외당해 눈길을 끌었다. 두 사람이 늦게 등장하자 김종국과 하하는 힌트 공유를 거부한 것. 최근 분량이 없어 '병풍 논란'에 휩싸였던 송지효는 "우리 같이 좀 하면 좋겠다"고 불만을 토로하기도 했다.정답을 추리하는 과정 속 멤버들의 거짓말과 심리전이 이어지며 현장은 대혼란에 빠졌다. 거짓과 불신이 난무하는 상황에 이주빈은 결국 "아무도 못 믿겠다"고 불신을 드러내 웃음을 선사했다.퇴근에 실패한 이주빈은 같은 팀이었던 유재석, 양세찬에게 깊은 불신을 내비쳤다. 유재석이 야근 후보에 오른 가운데, 거짓말을 뿌리고 다니던 양세찬의 퇴근이 확정됐다. 이에 유재석은 "쟤 때문에 우리가 헷갈린 거다. 쟤가 우리를 이렇게 만든 거"라고 말했다.복불복으로 이주빈의 야근이 확정되자, 유재석은 "주빈이가 오늘 불쌍하다. 뒤통수 제대로 맞았다. 진짜를 얘기해도 말을 못 믿더라"며 안타까워했다. 이주빈은 "6년 만에 '런닝맨'에 나왔는데, 세상의 쓴맛과 사람을 믿으면 안 된다는 교훈을 얻고 간다"고 씁쓸한 소감을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr