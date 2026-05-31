사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 김솔마로 PD 첫 등장에 유재석이 장난기를 발산했다.31일 방송된 SBS 예능 '런닝맨'에는 배우 이주빈이 게스트로 출연했다.이날 방송에서는 출산을 앞두고 자리를 비운 강형선 PD를 대신해 김솔마로 PD가 새롭게 합류해 멤버들과 첫 인사를 나눴다.오프닝부터 멤버들은 새 PD를 향한 장난으로 웃음을 자아냈다. 김솔마로 PD가 등장한 가운데 지석진과 양세찬의 모습이 보이지 않자 유재석은 "이렇게 내보내는 거냐"고 농담을 던졌다.김종국과 하하도 "PD가 바뀌면서 멤버도 바뀌는 거냐"며 맞장구를 쳤고, 갑작스럽게 지석진과 양세찬의 하차설(?)이 제기돼 현장이 웃음바다가 됐다.당황한 김솔마로 PD는 "두 분이 나가는 건 아니다"라고 해명했다. 이어 "지석진 씨가 회식 자리에서 양세찬과 이름표 뜯기 하면 가지고 논다고 하셨다"며 두 사람의 이름표 뜯기 대결을 예고했다.지난해 12월 최형인 PD 하차 이후 강형선 PD가 연출을 맡았지만 출산을 앞두고 다시 제작진 변화가 이뤄졌다. 새롭게 합류한 김솔마로 PD는 유재석과 SBS 예능 '틈만 나면,'에서 호흡을 맞춘 인물로 알려졌다.김종국은 "원래 있던 PD가 조언은 해주지 않았냐"고 물었고, 김솔마로 PD는 "알아서 잘하라고 하더라. 귀한 조언 받고 왔다"고 답해 웃음을 안겼다.미션 시작된 후, 멤버들은 차 안에서 새 PD의 연출 스타일에 대해 이야기를 나눴다. 김종국은 "새 PD가 뛰는 걸 좋아하는 것 같다. 이름표 뜯기도 하고 계속 뛰어다닌다"고 말했고, 하하는 "PD가 런닝맨 키즈"라고 설명했다.이주빈이 "요즘은 잘 안 뛴다고 들었는데 시작부터 이렇게 뛸 줄 몰랐다"며 놀라자, 지석진은 "새 PD가 왔으니까"라고 이야기했다.새로운 수장의 합류와 함께 오랜만에 이름표 뜯기, 달리기 등 초창기 '런닝맨' 감성이 다시 등장할 조짐을 보이면서 시청자들의 기대도 높아지고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr