사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

역대급 화제성을 모았던 SBS Plus/ENA '나는솔로' 31기 순자가 현실 커플이 된 31기 경수와의 일상을 공개했다.최근 31기 순자는 자신의 인스타그램 스토리에 지난 27일 진행된 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송 당시 입었던 옷과 헤어, 메이크업 정보를 공유했다.뿐만 아니라 순자는 경수와 함께한 주말 데이트 일상도 함께 공유했다. 풍경 사진, 카페 내부 사진, 커피 사진과 함께 경수의 뒷모습 사진도 함께 공개한 것이다.사진 속 순자는 밝은 컬러의 상의를 입고 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 내려온 긴 웨이브 헤어와 은은한 메이크업이 어우러지며 단정한 분위기를 자아낸다.다른 사진에서 경수는 야간 풍경이 펼쳐진 성곽 인근 길에 서서 휴대전화를 들고 있다. 사진 중앙에는 고기 모양 이미지가 합성돼 있으며 화면에는 '김삼남자와 10만 순자 기념파티'라는 문구가 담겨 있어 시선을 끈다.한편 '나는 솔로' 31기 최종화에서는 영식과 정희, 영호와 옥순, 경수와 순자 총 세 쌍이 커플이 됐지만 현실 커플은 순자와 경수 뿐인 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr