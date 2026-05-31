신혜선이 김재욱과 손을 잡았다./사진제공=tvN

신혜선이 김재욱과 손을 잡았다./사진제공=tvN

신혜선이 해무그룹을 지키기 위해 전남친 김재욱과 손 잡았다.31일 tvN 토일드라마 ‘은밀한 감사’ 측이 최종화 방송을 앞두고 주인아(신혜선 분), 노기준(공명 분), 전재열(김재욱 분)의 비장한 모습을 공개했다. 여기에 각자의 위치에서 최후의 작전에 돌입한 감사 3팀까지 포착됐다.지난 방송에서 전성열(강상준 분)의 계략을 알게 된 주인아와 노기준은 해무그룹을 지켜내기 위한 반격에 나섰다. 전성열은 대대적인 계열사 매각과 구조조정을 밀어붙이며 해무그룹 장악에 속도를 냈다. 그 과정에서 무려 15만 명에 달하는 직원들의 생존까지 위협받게 됐다. 결국 구조조정에 반대하는 시위까지 벌어지며 해무그룹 전체가 혼란에 휩싸였다.최종화를 앞두고 공개된 주인아, 노기준, 전재열의 분위기가 비장하다. 전성열 천하에서 해무그룹을 되돌리기 위해 머리를 맞댄 세 사람. 주인아와 노기준의 말에 날카로운 눈빛을 빛내는 전재열의 변화가 흥미롭다. 한차례 제안을 거절했던 전재열이 움직인 계기는 무엇일지 주목된다.해체 위기 감사 3팀의 활약도 펼쳐진다. 온갖 하찮은 일을 도맡으며 분투했던 감사 3팀이 긴급 이사회 소집을 위해 직접 이사진 설득에 나선다. 집 앞부터 골프장, 공항까지 발로 뛰는 감사 3팀의 집요한 작전이 어떤 결과를 만들어낼지 기대가 모인다.‘은밀한 감사’ 제작진은 “해무그룹을 지키기 위한 주인아, 노기준, 전재열의 마지막 반격이 통쾌하게 그려진다”며 “이와 함께 현실적 갈등에 놓인 주인아와 노기준의 로맨스가 어떤 결말을 맞을지 기대해 달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr