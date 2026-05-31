배우 이광수가 댄서 바타와 얽힌 과거 일화를 공개했다./사진=바타 SNS, 텐아시아DB

배우 이광수가 댄서 바타와 얽힌 과거 일화를 공개했다./사진=웹예능 '핑계고' 캡처

배우 이광수가 댄서 바타와 얽힌 과거 일화를 공개했다./사진=웹예능 '핑계고' 캡처

배우 이광수가 댄서 바타와 얽힌 과거 일화를 공개했다.30일 공개된 유튜브 채널 '뜬뜬'의 웹예능 '핑계고'에는 유재석과 넷플릭스 예능 '유재석 캠프'에 출연한 이광수, 지예은, 변우석이 게스트로 함께했다.이날 지예은은 남자친구인 바타와 관련된 에피소드를 전했다. 그는 "(이)선빈 언니 집에 놀러 갔는데 광수 오빠와 영상통화를 하게 됐다"며 "내 남자친구도 소개할 겸 바타에게도 전화를 걸어 인사시켰다"고 말했다.지예은은 "광수 오빠가 예전에 옷 매장에서 바타를 본 적이 있는데 인사를 못 했다고 하더라"며 "그래서 바로 영상통화를 연결했다"고 설명했다. 그러자 이광수는 "통화를 시켜달라고 한 건 아니었다. 그냥 '그때 만났는데 인사를 못 했어' 정도의 이야기만 했다"고 해명했다..지예은은 "바타는 광수 오빠가 자신을 모를 것 같아서 먼저 인사하기가 어려웠다고 하더라"고 덧붙였다. 유재석 역시 "그럴 때가 있다. 나는 알아봤지만, 상대방이 혹시 나를 모를 수도 있고, 괜히 부담 줄까 봐 인사하기 애매한 경우가 있다"고 공감했다.이광수는 바타가 2022년 Mnet '스트릿 맨 파이터'로 대중에게 이름을 알리기 전부터 팬이었다고. 지예은은 "그때는 바타가 지금처럼 유명해지기 전이었다"고 부연했다.이광수는 "사실 그때 바타를 별로 안 좋아했다"고 웃은 뒤 "원래 댄서로 워낙 유명해서 내가 팬이었다. 그런데 내가 사려던 옷을 그 친구가 피팅하고 있더라. 그래서 뒤에서 기다리고 있었는데 인사도 안 했다. 그래서 혼자 '그래, 지금까지 좋아했는데 어디 한번 보자' 이랬다"고 말해 웃음을 유발했다.이어 "시간이 많이 지나서 영상통화를 하게 됐다"며 "둘이 정말 잘 만난 것 같다. 너무 잘 어울리고 바타도 정말 멋진 친구"라고 덧붙이며 훈훈하게 마무리했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr