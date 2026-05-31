배우 임지연은 '멋진 신세계'에서 신서리 역을 맡았다. / 사진=SBS '멋진 신세계' 방송 캡처

'멋진 신세계'는 매주 금, 토요일 오후 10시 방송한다. / 사진=SBS '멋진 신세계' 방송 캡처

배우 임지연이 '멋진 신세계'에서 허남준과 달콤살벌 케미스트리를 선보이며 인생캐를 경신했다. 극 중 임지연은 주인공 신서리 역을 맡아 열연을 펼치고 있다.지난 30일 방송된 SBS 토일드라마 '멋진 신세계'에서 임지연은 차세계(허남준 분)를 향해 걷잡을 수 없이 커져가는 신서리의 마음을 섬세하게 표현했다. 해당 회차는 임지연의 열연에 힘입어 시청률 10.4%(닐슨코리아 전국 기준)를 기록, 자체 최고 시청률을 경신했다.이날 방송에서는 신서리의 엉뚱한 면모가 눈길을 끌었다. 사이비 교주에게 환불을 요구하기 위해 선녀신당을 찾고, 질투심을 달래려 화분에 씨를 뿌리는 등 독특한 행동을 이어갔다. 임지연은 혼란스러운 감정과 엉뚱한 매력을 오가는 신서리를 자연스럽게 표현했다.특히 차세계와 케미스트리도 돋보였다. 피도 눈물도 없는 남자가 자신도 모르는 사이 신서리에게 스며들어 무장해제되는 과정은 임지연 특유의 통통 튀는 매력과 만나 로맨스 시너지를 만들어냈다.'멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌어 '악질'해진 무명배우 신서리와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질 재벌 차세계의 일촉즉발 전쟁 같은 로맨스 코미디 드라마다. 첫 방송 4.1%의 시청률로 출발한 '멋진 신세계'는 이후 상승세를 보이며 시청률 10%를 돌파했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr