사진=유튜브 '고나리자'

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가수 김장훈이 '기내 흡연' 논란을 재소환했다.최근 유튜브 채널 '고나리자'에는 '김장훈은 정말 200억이 안 아까울까'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 김장훈은 거짓말 탐지기 검사를 받으며 자신의 과거와 기부, 자기관리 등에 대한 질문에 답했다.이날 김장훈은 최근 자기관리에 힘쓰고 있다고 밝혔다. 그는 "발성 연습도 성악으로 하고, 술과 담배도 끊었고 욕도 줄이고 있다"고 말했다. 이어 "가수가 아니었으면 관리 절대 안 했을 것"이라며 "먹고 싶은 거 다 먹고 살았겠지만 팬들이 있고, 다시 무대에 설 수 있게 해준 분들이 있어서 감사한 마음으로 관리하고 있다"고 전했다.과거 기내 흡연 논란에 대한 질문에, 김장훈은 "충분히 반성했다"고 답했고, 거짓말 탐지기 역시 '진실' 판정을 내렸다. 그는 "그때 너무 죄송했다. 나보다 더 안타까워했던 승무원의 마음을 잊을 수 없다"고 털어놨다.이어 "비행기에서 내렸을 때 인천경찰서 형사님 두 분이 수갑도 채우지 않고 저를 믿어주셨다. 인간적으로 대해주신 것을 지금도 잊지 못한다"고 고마움을 전했다. 김장훈은 "그 이후 잘 살려고 정말 많이 노력했다"고 덧붙였다.누적 기부액에 관한 질문도 이어졌다. 김장훈은 "200억 원 이상 기부한 게 사실이냐"는 질문에 "사실이다. 오히려 더 될 것"이라고 답했다. 그는 "기자들이 조사해서 200억 원이라고 보도한 게 벌써 10년이 넘었다. 그 이후에도 계속 기부를 했으니 지금은 더 많을 것"이라고 설명했다."기부한 돈이 아깝지 않냐"는 질문에, 김장훈은 망설임 없이 "전혀 안 아깝다"고 답했다. 거짓말 탐지기 역시 해당 답변에 대해 '진실' 판정을 내렸다.김장훈은 기부를 시작한 계기에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 "초창기에는 솔직히 이미지 관리 욕심도 있었다. 칭찬받는 게 좋았고 알려지는 것도 좋았다"고 인정했다. 하지만 "어느 순간부터는 그런 마음이 없어졌다. 지금은 자연스럽게 기부하게 된다"고 말했다.영상 말미에는 새로운 유튜브 채널 목표도 공개했다. 김장훈은 "구독자 100만 명이 되면 1억 원을 기부하겠다"고 약속했다. 거짓말 탐지기에서 '진실' 판정을 받자, 그는 "잠깐 유보하겠다"고 번복해 폭소를 유발했다.한편 김장훈은 1991년 데뷔 이후 꾸준한 기부 활동을 이어오며 연예계 대표 기부천사로 꼽혀왔다. 알려진 누적 기부액만 200억 원 이상이며, 최근에도 각종 재난 피해 복구와 취약계층 지원을 위한 후원을 이어가고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr