이미지 크게보기 사진 = tvN '은밀한 감사'

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'은밀한 감사' 주인아(신혜선 분)이 노기준(공명 분)에게 동거를 제안했다.31일 방송된 tvN 토일드라마 '은밀한 감사' 최종회에서는 전무가 된 주인아가 노기준과의 또 다른 미래를 약속하는 모습이 그려졌다.이날 노기준은 가족들과 김장을 했다. 김장의 뜨거운 화두는 노기준이 결혼이었다. 이에 노기준은 "우리 인아 씨 전무님 된다. 어디 이 조그한 집에 며느리로 하려고 하나"라며 선을 그었다.또 노기준은 "저희 둘이 알아서 할테니까 걱정하지 마라"라고 덧붙였다.한편 주인아는 혼자 집에서 레시피 영상을 보고 저녁 식사를 준비했다. 식사를 하면서 생각에 잠긴 주인아는 노기준을 한밤중에 불러냈다.그러면서 주인아는 "우리 동거하자. 결혼은 확신이 없는 게 사실이다"라며 "그래도 기준이 너랑 함께 하고 싶으니까 함께 하는 일상을 그리고 있었다. 시간을 가지고 같이 사는 것부터 시작을 해보고 싶다"라며 동거를 제안했다.동거 제안에 노기준은 "전무되면 얼마나 성격이 더 더러워지려고 하냐"라고 웃으면서 "그래, 동거하자"라며 제안을 받아들였고, 두 사람은 한강이 보이는 야외에서 뜨거운 입맞춤을 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr