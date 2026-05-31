사진 = tvN '은밀한 감사'
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'은밀한 감사' 주인아(신혜선 분)이 노기준(공명 분)에게 동거를 제안했다.

31일 방송된 tvN 토일드라마 '은밀한 감사' 최종회에서는 전무가 된 주인아가 노기준과의 또 다른 미래를 약속하는 모습이 그려졌다.

이날 노기준은 가족들과 김장을 했다. 김장의 뜨거운 화두는 노기준이 결혼이었다. 이에 노기준은 "우리 인아 씨 전무님 된다. 어디 이 조그한 집에 며느리로 하려고 하나"라며 선을 그었다.

또 노기준은 "저희 둘이 알아서 할테니까 걱정하지 마라"라고 덧붙였다.
사진 = tvN '은밀한 감사'
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한편 주인아는 혼자 집에서 레시피 영상을 보고 저녁 식사를 준비했다. 식사를 하면서 생각에 잠긴 주인아는 노기준을 한밤중에 불러냈다.

그러면서 주인아는 "우리 동거하자. 결혼은 확신이 없는 게 사실이다"라며 "그래도 기준이 너랑 함께 하고 싶으니까 함께 하는 일상을 그리고 있었다. 시간을 가지고 같이 사는 것부터 시작을 해보고 싶다"라며 동거를 제안했다.

동거 제안에 노기준은 "전무되면 얼마나 성격이 더 더러워지려고 하냐"라고 웃으면서 "그래, 동거하자"라며 제안을 받아들였고, 두 사람은 한강이 보이는 야외에서 뜨거운 입맞춤을 했다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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