'미슐랭 쌍별 셰프' 손종원이 중식 셰프로 변신한다. / 사진=텐아시아DB

'미슐랭 쌍별 셰프' 손종원이 중식 셰프로 변신한다. /사진제공=JTBC

'미슐랭 쌍별 셰프' 손종원이 중식 셰프로 변신한다.31일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해’에서는 연기부터 춤까지 모두 섭렵한 배우 이준영의 냉장고로 15분 요리 대결이 펼쳐진다.첫 번째 대결에서는 라멘에 진심인 이준영을 위해 샘킴과 정호영이 ‘초약식 라멘’을 선보인다. 샘킴은 “정호영은 아주 평범한 라멘을 만들 것”이라며 도발하고, 정호영 역시 “샘킴에게 저 별은 과분하다. 실력에 비해 운이 좋았던 것 같다”라고 맞받아친다.오랜 시간 정성 들여 끓여야 하는 라멘을 단 15분 만에 완성하겠다고 나선 두 셰프. 완성된 라멘을 맛본 이준영은 “짧은 시간 안에 이렇게 나올 수 있다는 게 충격적”이라며 감탄한다.중식 셰프로 변신한 손종원과 프렌치 셰프의 영혼이 깃든 박은영이 서로의 요리 장르를 바꿔 대결한다. 손종원이 “사실 홍콩이 제2의 고향 같은 곳”이라며 자신감을 드러내자, 박은영 역시 “오늘 완전 파리지앵"이라고 응수한다. 손종원은 본격적인 요리가 시작되자 그동안 보지 못했던 중식도와 웍을 능숙하게 다루며 ‘중식의 혼’을 보여줬다는 후문이다.박은영은 요리 시작과 동시에 식재료를 미세 저울로 계량하고 핀셋을 사용하는 등 손종원에 빙의한다. 여기에 정체불명의 불어까지 쏟아내며 기세로 승부한다.한편, 손종원이 운영하는 두 레스토랑은 지난 3월 '미쉐린 가이드 서울 & 부산 2026’ 전체 레스토랑 셀렉션에서 각각 미쉐린 1스타를 획득했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr