이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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'미운 우리 새끼' 배우 박준금이 유복했던 어린 시절을 떠올렸다.31일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 박준금의 집이 공개됐다.이날 박준금의 집을 찾은 탁재훈, 허경환, 최진혁은 감탄을 쏟아냈다. 드레스룸을 가득 채운 으시아, 명품 가방, 신발 등 벽면 가득 쌓인 명품 브랜드 박스까지 시선을 사로잡았다.집 구경을 마친 후 자연스럽게 '금수저설 이야기가 나왔다. 박준금은 어린 시절부터 넉넉한 환경에서 자란 것은 아니라고 밝혔다.그는 "어릴 때는 잘 사는 집이 아니었다. 엄마가 결혼했을 때는 수저 두 짝 밖에 없었다더라"며 "고생을 많이 하셨는데 26세 때 엄마가 병이 나서 돌아가셨다"고 털어놔 안타까움을 안겼다.이어 박준금은 "엄마가 돌아가신 이후에 아버지가 돈을 잘 버셨다. 엄마는 호강을 하나도 못했다. 오히려 딸들이 호강헀다"고 얘기했다.또한 박준금은 1980년대 철강 사업을 하셨던 아버지 덕분에 당시 생일 선물로 그랜저 차를 선물받았다고 밝혀 놀라움을 안겼다.그는 "아버지가 경상도 분이라 무뚝뚝하시다. 그런데 어느 날 소파에 키를 던지면서 '주차장에 나가봐'라고 하해서 나갔다. 각그랜저가 있더라. 생일 선물로 받았다"고 회상했다.이를 듣던 허경환은 "재벌 이야기 듣는 것 같다"며 놀라움을 감추지 못헀다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr