부모의 금고를 털고 패물까지 훔쳐간 남편의 과거가 공개된다./사진제공=MBC

부모의 금고를 털고 패물까지 훔쳐간 남편의 과거가 공개된다./사진제공=MBC

시어머니가 며느리에게 아들의 과거를 고백했다.1일 오후 9시 방송되는 MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 170회에서는 위태로운 결혼 생활을 이어가고 있는 국제 부부의 사연이 공개된다.베트남에서 종업원과 손님으로 처음 만난 두 사람. 남편은 아내를 본 순간 첫눈에 반해 적극적으로 마음을 표현했고, 연인으로 발전했다. 이후 빠르게 아이를 갖게 되면서 부부의 연을 맺었지만, 현재는 이혼을 고민할 정도로 관계가 악화됐다.이날 공개된 영상에서는 생활비를 둘러싸고 갈등하는 부부의 일상이 포착된다. 남편은 아내의 통장 잔액을 확인한 뒤 마트로 향해 음식들로 카트를 채운다. 이후 계산은 전업주부인 아내의 카드를 쓴다. 남편은 “생활비는 각자 쓴다. 부족하면 서로에게 빌린다”라고 주장한다.남편의 경제관념을 둘러싼 갈등도 드러난다. 아내는 베트남에서 생활하는 동안 월세를 제때 내지 못해 여러 차례 이사해야 했다고 털어놓는다. 남편은 월세 납부 시기가 되면 돈이 없었다고 하고, 생활비를 주겠다는 약속 역시 번번이 지키지 않았다. 남편은 가전제품과 차량 렌탈 비용으로만 매달 약 200만 원 가량을 지출하고 있다고 밝힌다. 오은영 박사는 “이런 말도 안 되는 일들이 왜 이 집에서는 반복되냐”라고 지적한다.시어머니는 아들의 충격적인 과거를 털어놓는다. 남편이 과거 부모의 금고에서 돈을 훔치고 패물까지 가져갔다는 것. 고등학생 시절에는 불법 대출로 수천만 원의 빚을 진 사실까지 밝힌다. 아들을 폐쇄병동에 입원시켰던 사연까지 공개된다. 오은영 박사는 남편에 대해 “죄송하지만 유치원생 수준에 가깝다. 치료가 필요한 상태”라고 진단한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr