이미지 크게보기 사진 = JTBC '신입사원 강회장'

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'신입사원 강회장' 강용호(손현주 분)이 자신을 죽이려 하는 자식들에게 복수를 결심했다.31일 방송된 JTBC 토일드라마 '신입사원 강회장'에서는 강형호가 황준형(이준영 분)의 몸으로 최성그룹에 입성해 자신을 무너뜨린 자식들을 향한 반격에 나서는 모습이 그려졌다.이날 강용호는 더 이상 예전의 아버지가 아니었다. 모든 진실을 알게 된 그는 강재경(전혜진 분)과 강재성(진구 분)을 차갑게 응시하며 "이제 시작이다. 애비 덕에 네놈들이 누렸던 모든 것들, 하나씩 가져올 테니 기대하라"라고 선전포고했다.복수심에 불을 지핀 건 다름 아닌 자식들이 배신이었다. 강용호는 자신의 육신이 누워 있는 병실을 찾았다가 충격적인 광경을 목격했다. 경호원을 내보내고 CCTV까지 은폐한 강재경과 강재성은 의식을 되찾은 아버지가 다시 깨어나지 못하도록 손을 쓰려 했다.하지만 황준현이 기지로 비상벨이 울렸고, 강재경 강재성은 포기하고 자리를 떠났다.설상가상으로 그는 황준현이 감당해 온 삶의 무게까지 마주하게 됐다. 자신이 남겼던 상처와 무책임한 보상이 한 사람의 인생을 얼마나 망가뜨렸는지 깨달은 강용호는 "난 한 번도 부도수표를 내본 적이 없어. 이제 제대로 보상해 주지"라고 다짐했다.또한 강용호는 기자회견을 열고 "저를 차로 치고 간 뺑소니 사건이 진범은 최성그룹 강용호 회장입니다"라고 선언하며 모든 비난을 스스로 떠안았다. 회사를 지키기 위한 선택이었다.결국 강용호는 최성그룹 인턴 자리를 요구하며 조직 내부로 들어가는 길을 택헀다. 가장 낮은 자리에서 다시 시작한 그는 물산 자재팀에 배치됐고, 그곳에서 딸 강방글 (이주명 분)과 재회헀다.여기에 자신의 필체가 담긴 편지를 통해 핏줄 승계 중단이라는 초강수를 ㅈ던졌다. 회장 자리를 특정 가문이 독점할 수 없도록 판 자체를 뒤집은 것.회사 전체가 충격에 휩싸인 가운데 강용호는 자신을 배신한 자식들을 향한 복수의 서막을 열었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr