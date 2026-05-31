이승기가 딸과의 다정한 투샷을 공개했다. / 사진=이승기 인스타그램 스토리 캡처

가수 겸 배우 이승기가 딸과의 다정한 일상을 공개했다.지난 30일 이승기는 자신의 SNS에 "우리 딸 뽀뽀 왕창 받아서 더 행복한 우승. 감사합니다. 콘서트에서 만나요!!"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.공개된 영상에는 이승기가 딸을 품에 안은 채 자신이 출연한 KBS2 '불후의 명곡'을 시청하는 모습이 담겼다. 이승기는 지난 30일 방송된 '불후의 명곡' 758회에 출연해 1부 우승을 차지했다.특히 우승이 확정되는 순간 딸이 아빠에게 뽀뽀를 하며 애정을 표현해 훈훈함을 자아냈다. 이승기 역시 환한 미소로 기쁨을 만끽했다.한편 이승기는 배우 견미리의 딸이자 이유비의 동생인 배우 이다인과 2023년 결혼했다. 2024년에는 첫째 딸을 얻었으며, 현재 이다인은 둘째를 임신 중이다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr