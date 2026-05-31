배우 이주빈이 '여신 비주얼'을 내려놨다. /사진제공=SBS

배우 이주빈이 '여신 비주얼'을 내려놨다. /사진제공=SBS

배우 이주빈이 '여신 비주얼'을 내려놨다.31일 오후 6시 방송되는 SBS ‘런닝맨’에서는 결정적 힌트를 둘러싼 멤버들의 치열한 물싸움이 벌어진다.이날 레이스에서는 ‘주먹이 크기로 유명한’ 배우 이주빈과 함께 ‘주먹이 짠다’ 미션을 진행한다. 물 먹인 스펀지를 팔다리에 착용하고 제한 시간 내 더 많은 물을 짜낸 팀이 승리하는 미션이다.미션이 시작되자 현장은 순식간에 아수라장으로 변한다. 멤버들은 물을 한 방울이라도 더 짜내기 위해 서로를 붙잡고 몸싸움을 벌이고, 물세례와 각종 반칙이 난무하며 ‘워터밤’을 방불케 하는 상황이 펼쳐진다. 특히 팀워크가 중요한 미션임에도 어김없이 배신자가 등장해 현장을 혼란에 빠뜨린다.이주빈은 김종국을 상대로도 밀리지 않는 활약을 펼친다. 끝까지 바짓가랑이를 잡고 버티는 집념과 몸을 사리지 않는 모습으로 김종국마저 꼼짝 못하게 만든다. 이를 지켜보던 멤버들은 “주빈이 장난 아니다”라며 감탄을 쏟아낸다.이주빈의 활약은 분장 미션에서도 이어진다. ‘예능인의 얼굴 조건’에 걸맞은 증명사진을 완성해야 하는 이날의 레이스에서 이주빈은 망가짐도 불사한 채 과감한 분장에 도전한다.이어 정답을 추리하는 과정 속 멤버들의 거짓말과 심리전이 이어지며 현장은 대혼란에 빠지고, 이주빈은 결국 “아무도 못 믿겠다”라고 토로한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr