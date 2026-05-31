씨야가 바쁜 스케줄로 한 달 동안 김밥으로 끼니를 때웠다고 밝혔다. /사진제공=TV조선

씨야가 바쁜 스케줄로 한 달 동안 김밥으로 끼니를 때웠다고 밝혔다. /사진제공=TV조선

씨야 멤버들이 바쁜 스케줄로 인해 한 달 동안 김밥으로 끼니를 때웠다고 밝혔다.31일 오후 7시 50분 방송되는 TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'에서는 15년 만에 완전체로 돌아온 3인조 여성 보컬 그룹 씨야가 게스트로 출연한다.2000년대 가요계를 풍미했던 씨야가 베일에 싸인 채 활동할 뻔했던 데뷔 비하인드를 공개한다. 당시 소속사 의견에 따라 김연지와 이보람은 '얼굴 없는 가수'로 데뷔를 준비하고 있었다고. 그러나 데뷔 직전 아이돌 연습생 출신의 남규리가 합류하면서 컨셉이 전면 수정됐다. 이후 씨야는 데뷔 40일 만에 지상파 음악 프로그램 1위를 거머쥐었다.씨야는 2020년 컴백을 준비하며 녹음까지 마쳤지만 재결합이 아쉽게 무산됐다. 그러나 오랫동안 기다려 준 팬들을 위해 엔터테인먼트까지 직접 설립하여 데뷔 20주년을 기념해 완전체로 돌아온다. 15년 만에 활동을 재개하며 스케줄을 소화하느라 멤버들은 한 달 동안 김밥으로 끼니를 때운 에피소드도 털어놓는다. 이어 15년 만의 정규 4집 타이틀곡 'Stay'를 라이브로 선보인다.씨야의 결혼 토크도 공개된. "아이는 최소 세 명은 낳고 싶다"는 김연지의 발언에 이보람이 "나는 네 명이 꿈이었다"고 밝힌다. 멤버들은 가장 먼저 결혼할 것 같은 멤버로 김연지를 지목한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr